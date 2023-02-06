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北市教育局成立「學安緊急應變小組」 預計本周啟動
北市教育局今宣布將成立「學安緊急應變小組」，往後接獲學校通報緊急事件後，會依事件內容，安排適合的專家協助學校處理緊急件事，預計本周啟動這項服務。
有校長就說，現在學生已成自媒體經常透過社群平台披露校務，形成公關危機，或是親師間溝通要互相瞭解各自需求，因此學校樂觀其成，並盼在小組協助下，避免校內同仁產生衝突和分裂。
台北市今舉辦111學年度第2學期公私立中等學校校長會議，邀請台北市長蔣萬安出席，感謝全體國高中職校長對於教育的耕耘及奉獻，以及教育部常務次長林騰蛟與校長談技職教育政策與展望。
教育局也宣布成立「學安緊急應變小組」，也有別於過去發生緊急事件只有駐區督學一人處理，如今「學安緊急應變小組」將鏈結各領域專業人士，提供學校學務校安支持系統。
北市教育局主秘諶亦聰表示，根據歷年的經驗，學校內可能緊急危機，例如，外人入侵、嚴重師生管教、校園衝突、輕生事件等，光倚賴一位駐區督學並不足夠，且事發的校園人力也會相當慌亂。
不具名校長表示，現在的高中、高職孩子，其實就是自媒體，許多新聞來源都是從學生的社群平台披露，若是因此上了媒體版面，後續如何處理，確實經常需要專業人士協助，不僅是對外的公關溝通，對內師生間的溝通也會有需要專業人士協助的時候。若是未來有應變小組協助學校處理緊急事件，也能避免校內同仁產生衝突和分裂。
另外，教育局表示，將擴大教師諮商服務據點，自2月10日起於6個據點（現有的陽明山中心諮商室、中山區學生輔導諮商中心及中正區暖心全人諮商中心、大安區格瑞思心理諮商所、內湖區擁抱心理諮商所及大安區啟宗心理諮商所）提供250人次近便的教師個別諮商服務。
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