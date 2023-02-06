指社會安全網有破洞 新北民進黨團要侯友宜不要漠視

新北中和在3日發生一家3口成乾屍獨留老父親的悲劇，新北市議會民進黨團今天表示，要求新北市社會局身心障礙福利科至議會黨團說明改善計畫，呼籲市府重新檢討社會安全網漏洞。總召集人鄭宇恩說，新北各機關都有人力缺口，造就社安網缺口，卻效仿市長侯友宜稱財政困難為由，敷衍議會及人民監督。

新北市社會局表示，新北市公私部門現有社工人力有1702人，為因應日益龐大複雜的社安問題，去年就增加300人，今年預定再增加149人。對於心智類身障者或高齡獨居長輩，隨著病情變化，的確需要更多的關懷和長照資源挹注。但家屬也擔心隱私暴露，而婉拒外界介入，未來社工必須發揮更多的專業引導和溝通及說服技巧，使案家得以盡速獲得政府的服務資源，以紓解長期高照顧負荷的壓力。

鄭宇恩指出，近年來中央積極補助地方政府，補足在心衛中心人力、長照及各類型社工人力經費，但新北人力補充的速度卻顯得緩慢，此次悲劇突顯新北社安網的缺口，正是侯市府長期以來對基層工作量能的壓榨，和對脆弱家庭的漠視所造成，侯友宜應該要負最大的責任。

「市府哪個螺絲鬆掉了？」鄭宇恩提到，除了中和，新莊板橋也有類似事件，這3區都是人口稠密區，設備資源人力應該最充足，卻無法有效照顧高風險家庭或獨居老人。

黨團副總召集人張維倩表示，此事引發社會譁然，侯友宜目前是2024總統大選呼聲最高的候選人之一，有高人氣光環，但執政表現漏洞百出。過去新北積極推動社安網，主打「安居樂業」、「好好做事情」，對比連續發生的社會安全事件，也讓民進黨籍議員對於侯友宜的安居樂業打上一個問號。

「政策只剩包裝，安居樂業淪為侯市府執政的最大破口」，幹事長卓冠廷批評，新北市在月初新聞媒體大肆宣傳，主打全國首創「全齡高風險家庭整合型安全網」，卻沒有實質照顧到高風險家庭的基本生存。

新北市議員顏蔚慈表示，市府應該要整合社會、衛生、民政、警察局等相關局處積極介入並合作，提供照護服務，但卻連地方鄰里長都不知道如何通報，凸顯新北市社安網有重大漏洞。

書記長林秉宥說，市府對於本案件的說法前後不一，顯現市府對個案掌握的狀況似有不足，還是又想要粉飾太平？新北市的社會安全網需要各局處一起分工，才能照顧到每一位新北市民。相關單位應該要檢討溝通問題，提升社安網通報的效率。