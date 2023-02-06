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瑞芳老人會共餐日 銀髮族開心領開工紅包

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區長楊勝閔也首度造訪老人會的共餐，除了和長者跳舞同樂，理事長還相偕區長發開工紅包，現場很熱鬧。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區長楊勝閔也首度造訪老人會的共餐，除了和長者跳舞同樂，理事長還相偕區長發開工紅包，現場很熱鬧。 圖／觀天下有線電視提供

元宵節過後，瑞芳區老人會的銀髮共餐也正式開張，今(6)日瑞龍市民活動中心就有老人會的長輩在跳舞，瑞芳區長楊勝閔也首度造訪老人會的共餐，除了和長者跳舞同樂，理事長還相偕區長發開工紅包，現場很熱鬧。

瑞芳區老人會理事長黃茂峻說，老人會共餐行之有年，也帶動地方長輩走出家門，共餐前還有促進健康活動，讓長者長年下來，活動力不輸年輕人，今天適逢過年後的第一次共餐日，他也自掏腰包準備開工小紅包，相偕區長一起發送給現場的長輩們。

瑞芳區區長楊勝閔說，瑞芳區老人會是成員最多的老人團體，今天和理事長黃茂峻一同來關心長輩身體健康並和他們話家常，看到長者們自信的跳舞感到很欣慰，也希望長輩們多走出家門到銀髮俱樂部走走，有益身心健康。

瑞芳 紅包 元宵節

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