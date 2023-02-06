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瑞芳龍安里掃街好乾淨 遊客讚媲美日本街道

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區龍安里志工上街整理環境，巷道乾淨程度連遊客都說彷彿來到日本，也讓志工們有滿滿的成就感。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區龍安里志工上街整理環境，巷道乾淨程度連遊客都說彷彿來到日本，也讓志工們有滿滿的成就感。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區龍安里每個月都會進行一次環境掃街，號召里內志工上街整理環境，水溝裡的菸蒂，人行道上的落葉，拔雜草都難不倒他們，巷道乾淨程度連遊客都說彷彿來到日本，也讓志工們有滿滿的成就感。

雖然天公不作美，飄著綿綿細雨，但依然澆不熄這些志工的鬥志，龍安里的環保志工身穿雨衣，帽子、手套全副武裝，手拿夾子、塑膠袋往瑞芳老街周邊進行環境清掃，不到一會兒就撿了不少垃圾。

龍安里長柯瑞和說，家園的環境維護需要靠自己來，每個月都會有一次里內的大掃除，今天是針對瑞芳老街周邊進行清潔，也因為有這些志工加上居民自身的維護居家環境，讓巷道乾淨程度連遊客都盛讚和日本一樣乾淨，讓志工們有滿滿的成就感。

環保志工中也有一位九旬的長者，跟著其他志工一起身體力行來愛護家園，行動力絲毫不輸年輕人，志工也說和大家一起為了自己居家環境變更好，即使有年紀了，還是想走出來為里內盡一份心力。

瑞芳 日本

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