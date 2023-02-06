瑞芳龍安里掃街好乾淨 遊客讚媲美日本街道
新北市瑞芳區龍安里每個月都會進行一次環境掃街，號召里內志工上街整理環境，水溝裡的菸蒂，人行道上的落葉，拔雜草都難不倒他們，巷道乾淨程度連遊客都說彷彿來到日本，也讓志工們有滿滿的成就感。
雖然天公不作美，飄著綿綿細雨，但依然澆不熄這些志工的鬥志，龍安里的環保志工身穿雨衣，帽子、手套全副武裝，手拿夾子、塑膠袋往瑞芳老街周邊進行環境清掃，不到一會兒就撿了不少垃圾。
龍安里長柯瑞和說，家園的環境維護需要靠自己來，每個月都會有一次里內的大掃除，今天是針對瑞芳老街周邊進行清潔，也因為有這些志工加上居民自身的維護居家環境，讓巷道乾淨程度連遊客都盛讚和日本一樣乾淨，讓志工們有滿滿的成就感。
環保志工中也有一位九旬的長者，跟著其他志工一起身體力行來愛護家園，行動力絲毫不輸年輕人，志工也說和大家一起為了自己居家環境變更好，即使有年紀了，還是想走出來為里內盡一份心力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言