汐止大同路電杆擋路要下地 找點設變電箱

汐止區大同路2段169巷靠近大同路口有一隻兩根電杆並列的電線杆，因為，路本來就不寬，也影響到交通，所以，新北市議員白珮茹會勘，希望在週邊找適合地點設置變電箱，推動電纜地下化，解決問題。

智慧里長黃智明說，169巷路不寬電線杆影響到交通，因為遠東科技中心四個停車場每天進出的車輛都一千多部，電線杆地下化是當務之急，每每上下班都造成非常壅擠的情況，所以，希望相關單位能夠協助把電線杆盡快地下化，改善當地的交通秩序，

新北市議員白珮茹表示，大同路二段169巷緊鄰汐科火車站，尖峰時間車水馬龍，因為電線杆比較靠近馬路，不管是汽、機車在行經時都要閃矗立在馬路上的電杆很危險，再加上之前颱風大雨也發生過電箱爆炸的情形，也有安全疑慮，所以，協調了地主、里長及管委會討論，是不是有適合的地方，配合管線的地下化放變電箱。

白珮茹指出，討論出最適合的方案，就是將變電箱設置在建築物邊邊的地方，再審整個施工的圖，如果可行就可以暫置在建物旁，希望大家共同協調努力地下他，讓道路更順暢、人車通行更安全。