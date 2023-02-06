汐止長興街居民多 街底將再設YouBike站

汐止區長興街二段新社區民眾要使用YouBike，都要跑到保長公園租借站，也不一定有車輛可以使用，因此今(6)日新北市議員廖先翔和里長等現場會勘，確定長興街底的社區門口設置Youbike站，方便民眾使用。

長興街二段新大樓和社區的住戶人口數真的不少，使用YouBike的需求大，但是YouBike租借站的設置地點不容易尋找，有社區大樓就提出需求能在社區門口設置YouBike2.0租借站，後續將處理土地權屬的問題設置YouBike租借站。

新北市議員廖先翔表示，長興街這裡這幾年有新建了一些大樓，有不少的汐止新居民遷入，再加上既有的社區住戶，許多民眾反應希望能就近設置YouBike租借站，後續會協助處理土地權屬的問題，就可以設置租借站。

保長里長賴宗福表示，新社區有1,500名左右的人口，離最近的YouBike租借站也有2、3百公尺以上的距離，民眾頻頻反應，感謝新北市議員廖先翔的協助，現在確定將在社區大樓門口避開消防出水口的區域來設置12座的YouBike2.0租借站供里民使用。