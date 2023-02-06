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野柳神明淨港文化祭跳水趣 200人參加花招百出

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
「野柳神明淨港文化祭」百人跳水活動，吸引超過200位海內、外信眾及遊客熱情參與，裝扮可以說是花招百出相當趣味。 圖／紅樹林有線電視提供
「野柳神明淨港文化祭」百人跳水活動，吸引超過200位海內、外信眾及遊客熱情參與，裝扮可以說是花招百出相當趣味。 圖／紅樹林有線電視提供

「野柳神明淨港文化祭」藉由傳統特色「水裡來、火裡去」的宗教祈福儀式，祈求出海漁船滿載而歸、出入平安，睽違2年的百人跳水活動，吸引超過200位海內、外信眾及遊客熱情參與，裝扮可以說是花招百出相當趣味。

新北市民政局長柯慶忠說，野柳神明淨港是萬里漁民祈求出入平安、漁獲滿艙的重要祈福儀式，是新北市少數登錄為民俗類無形文化資產，也是元宵節與「北天燈、南蜂炮」齊名的節慶活動。其中，淨海巡洋、漁獲滿艙、神明淨港、神明過火四大活動是全臺獨有的百年傳統宗教儀式，主祀開漳聖王的保安宮更是當地漁民重要精神寄託。

萬里區長粘雪琴表示，因疫情停辦2年的百人跳水，今年也回歸舉辦，報名參加百人跳水的人數超過200人，有獨腳鐵人阮錦源先生參加，也吸引來自澳洲和哥倫比亞等外籍友人熱情參與，且個個都精心打扮，包含蝙蝠俠、貓女、神力女超人、海底總動員各種風格都有，大家都不畏海水冰冷，依舊經由跳水來祈福，就是希望今年一整年都能順利、平安、過好年。

萬里 漁民

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