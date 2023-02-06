中央大砍電動公車補助 侯友宜暗批中央改變承諾

政府規畫2030年市區公車全面電動化，但交通部和環保署取消業者新購電動公車每輛最高700萬元的示範補助，僅剩一般補助最高370萬元。新北市長侯友宜表示，希望補助不要再變，才能提高換車誘因，大家為減碳一同努力；新北交通局長鍾鳴時批評，補助變少衝擊汰換柴油車時程，國家大事不是喊口號，說改就改。

侯友宜今赴新北土城台北客運四海站視察電動公車行車安全訓練，他致詞時表示，新北市電動公車目前已有142輛上線營運，配合交通部2030年公車全面電動化政策，新北市未來將持續引進電動公車，以期達成減碳、淨零排放目標。

不過侯友宜也指出，交通部在補助上有些改變，大家可以並肩作戰讓換公車速度更快，這才是誘因，也希望跟中央協調原本承諾的補助不要再變，趕快再按照計畫做好，因為電動車可以讓環境更好，鼓勵大家做大眾運輸，淨零減碳，希望大家努力往前走。

鍾鳴時批評，原本一台車補助680萬，今年開始降低額度到大概到400萬，雖然交通部說會有其他部會的補助可申請，但總是還沒確定，現在汰換柴油車計畫期間，突然要降低，「誰要出這個錢？」；一台電動車成本1000到1200萬，業者可能原本出一半不到，現在補助不夠，對業者產生很大問題，希望交通部考慮清楚。

鍾鳴時表示，這樣計畫生變，一定會衝擊汰換柴油車時程，像新北有1400輛要換，且補助還要求指定形式、車廠，買不到車子也有問題。一個政策不可以輕易轉變，對於執行者會造成很大的干擾，業者投資經營影響太大，大家投資意願降低。