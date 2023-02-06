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新北小貓繫腳套4腳掌爛掉 飼主涉虐遭送辦

中央社／ 新北6日電

新北動保處日前獲報救援被困在公寓二樓雨遮處的小貓，意外發現小貓4腳掌都腐爛發黑，經掃描晶片追查，飼主涉因小貓會亂抓物品而用腳套纏繞導致傷害，被依違反動保法送辦。

新北市政府動保處今天發布新聞稿指出，日前接獲新莊區民眾通報，有住家2樓雨遮處疑似有小貓受困，動保員救援出小貓，卻驚見小貓四肢腳掌明顯發黑、皮膚腐爛，部分腳趾骨頭外露，當下緊急送至動物醫院進行救治。

動保處表示，獸醫診斷判定小貓受人為傷害，經掃描小貓晶片登記後追查到飼主，隔天就啟動調查，通報新莊分局頭前派出所、流浪動物之家基金會派員前往飼主家中查訪。

由於飼主說詞可疑，經員警帶回派出所偵訊，最終突破飼主與同居人心房，坦承小貓是在去年11月飼養，因會亂抓物品，所以在網站購買腳套防止牠抓傷，期間從未拿掉腳套。

動保處表示，飼主後續幫貓洗澡時，發現4隻腳已脫毛紅腫，因忙碌也未帶去就醫，12月中時發現腳已經變黑發臭。由於貓一直哀叫怕吵到鄰居，與同居人將貓連同貓籠放置在屋頂，隔日去頂樓察看貓已不在，所以才通報失蹤。

動保處表示，飼主明知貓受傷未帶去就醫，且無任何處置，任憑傷口發臭發爛，導致腳掌腐爛，其中1隻腳掌腳骨趾已外露，其他3隻腳掌也必須要截肢。

動保處表示，飼主及同居人已違反動物保護法，涉虐待動物致動物身體嚴重殘缺。詢後，警方將2人函送法辦。2人可能面臨遭判處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元至200萬元罰鍰刑責。

小貓 公寓

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