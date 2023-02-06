北市3路段人行道機車格將改機車彎 不與行人爭空間
北市停管處表示，仁愛路一、二段3月、敦化北路八德與市民大道段4月，人行道上機車停放區將改為機車彎，與馬路同平面，不再與行人搶道；並規劃主幹道也比照辦理。
台北市停車管理工程處規劃科長楊遠明指出，仁愛路一段與二段因附近有學校機關，本身也有林蔭大道，道路條件較好；而敦北部分是因想把機車彎連貫起來，所以選這3路段塗銷人行道上的機車停放區，改為機車彎。
楊遠明舉例，人行道種有路樹，一般民眾比較不會走在路樹之間的間隔，停管處便是利用這樣的空間做出機車彎，使機車彎與馬路位在同一水平面，如此就能直接從車道騎去停放，不需再上人行道。
在數量方面，楊遠明表示，仁愛路一、二段可停放車數會從800台減為680台，但該處的機車停放區本就不會停滿；而敦北部分也從160台略減為120台。
楊遠明說，將機車停放區改為機車彎的同時，若路邊還有空間就會劃設機車格，盡量做到改善前後數量不要差太多。
楊遠明指出，會一併檢討主幹道的人行道機車停放區，長期目標是讓人行道回歸「只有行人沒有車」。
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