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赴公車及復康車安全訓練 侯友宜強調國際都市人本環境

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今赴客運站視察行車安全訓練，並感謝公車駕駛員堅守防疫第一線。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今赴客運站視察行車安全訓練，並感謝公車駕駛員堅守防疫第一線。記者李成蔭／攝影

國外媒體說台灣是行人地獄持續引發討論，新北市長侯友宜今赴客運站視察行車安全訓練並表示，感謝公車駕駛員堅守防疫第一線，而公車駕駛的安全教育訓練非常重要，尤其在一個國際大都市，人本環境如何禮讓行人優先，絕對是公車駕駛在教育訓練裡面非常重要的一環。

侯友宜今上午分別前往台北客運土城四海站、復康巴士板橋停車場視察電動公車與復康巴士的行車安全訓練，並致贈慰勞金表達感謝之意，除一同演練及了解行車安全，不少駕駛員熱情歡迎。

侯友宜表示，今春節連假長達10天，非常感謝公車和復康巴士從業人員仍堅守工作崗位；新北公車運量已回升至疫情前的9成，平均每日運量約為76萬人次，由衷感謝公車駕駛員堅守防疫第一線，並落實行車安全教育，讓民眾搭乘大眾運輸的安全有信心。

侯友宜強調，公車駕駛的安全教育訓練非常重要，尤其在一個國際大都市，人本環境如何禮讓行人優先。今天特別針對公車駕駛以及復康巴士提醒要做好示範和演練的工作，大家從不超速、不搶黃燈、車門關好才起步，最重要要做指差確認，在路口上能夠禮讓行人；指差確認跟路口禮讓行人可以做到92%，但希望一定要做到100%。

台北客運董事長李博文指出，台北客運集團自97年起即推動行安服務八大要項，包括絕不超速、轉彎時速降至10公里以下、行經路口減速慢行、不闖紅燈不搶黃燈、車門關妥才起步、禮讓行人優先通行、不滯留載客、逐站播報站名等，102年更教育訓練駕駛員行經路口時，執行「指差確認」，停讓行人優先通行。

李博文表示，除了每月辦理駕駛員教育訓練課程，並針對易肇事、違規地點派員定點稽查，或以祕密客方式乘車查核，再嚴格要求駕駛員務必遵守行車安全教育，以確保乘客及其他用路人的安全。

交通局長鍾鳴時表示，新北市復康巴士目前有522輛，數量名列全國之冠，去年服務人次高達111萬8675人次，業者為確保行車安全，亦辦理駕駛員行車安全教育訓練課程之外，另有服務身障、視障乘客上下車流程、車輛保養及事故處理、服務案例分享與檢討改善。

交通局表示，新北市公車營運服務品質評鑑自今年起新增「駕駛路口停讓動作落實情形指標」，要求公車行經路口轉彎遇行人穿越道線時，落實停等禮讓動作，以維護行人安全，減少人為失誤導致意外發生。另外，交通局將持續要求公車及復康巴士業者維持現行防疫管理措施，落實駕駛員行車安全教育訓練、車輛保養維修和場站清消，並抽檢稽查。

新北市長侯友宜今前往台北客運土城四海站視察行車安全訓練。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今前往台北客運土城四海站視察行車安全訓練。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今赴客運站視察行車安全訓練，並一起參與指示動作流程。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今赴客運站視察行車安全訓練，並一起參與指示動作流程。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今赴復康巴士板橋停車場視察，並感謝駕駛員堅守防疫第一線。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今赴復康巴士板橋停車場視察，並感謝駕駛員堅守防疫第一線。記者李成蔭／攝影

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