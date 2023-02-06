嘉義縣議會今臨時會 國土計畫法議題成議員關注重點

嘉義縣議會新會期今天召開第一次臨時會，國土計畫將於114年4月底實施新制，現行區域計畫法將同時走入歷史，國土功能分區圖及使用地畫設，是未來土地管制依據，此議題成為藍綠無黨籍議員在今天臨時會上所關注重點。

藍營議員詹琬蓁問在場各局處首長是否有人熟悉國土計畫法，卻無人舉手，她奉勸大家若山區有房子，要上相關網頁打上地號，查詢未來是否能新建房舍的重要性。

詹琬蓁表示，國土計畫法說明會在去年12月底至今年1月辦了6場次，出現很多爭議，水上場包含3個鄉鎮，空間不足甚至沒位子坐，也水上居民占多數，不符合當初議員們希望到各鄉鎮辦說明的期待。

無黨籍議員何子凡指出，民眾表面上擔心的是套到新的國土計畫法之後，例如被放到國保一後權益會受損，問題的癥結在於現在相關管制，對民眾的土地利用、生存權及發展權已產生不合理管制，尤其山區此問題爭議更大。

何子凡說，縣長成立山區土地處理小組，但小組似乎沒對山區民眾土地問題整體有根本性的普遍改善，都是針對個案的緩解及一些解釋上的釐清，他認為，新北市政府針對國土計劃法已經暫緩審議，是否嘉義縣也能保留或跟中央表達暫緩審議。

綠營議長張明達向何子凡強調，縣長已有處理及建議；縣長翁章梁表示，新北市是針對有些指引，認為還不是那麼清楚的部分，希望中央更清楚以後，新北市才繼續去操作；現在國土計畫法有規劃團隊按照中央的指引在處理。

翁章梁說，另針對山區土地被限制的問題，有委託另外一個規劃案做所謂鄉村及地區的總體規畫，希望在山區長久聚落能往解編方式處理，也是國土計畫法一部分，按照指引法令在做檢討和爭取，基本上是同步在進行。

翁章梁表示，知道國土計畫法確實引發很多爭議，他有將地方聲音想法跟中央做清楚的表達及溝通，中央近期會召集相關的各縣市，再一次做討論，府內部也會安排跟各鄉鎮公所代表人做一次說明。