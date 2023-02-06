快訊

「如果你不選，我來選！」 吳敦義揭星雲大師曾鼓勵他選主席往事

要打要快！三劑型都將屆效 日後恐打不到單價BNT疫苗

嘉義縣議會今臨時會 國土計畫法議題成議員關注重點

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣議會新會期今天召開第一次臨時會，國民黨議員詹琬蓁開出新年第一槍，指出國土計畫法爭議及辦說明會缺失。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣議會新會期今天召開第一次臨時會，國民黨議員詹琬蓁開出新年第一槍，指出國土計畫法爭議及辦說明會缺失。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣議會新會期今天召開第一次臨時會，國土計畫將於114年4月底實施新制，現行區域計畫法將同時走入歷史，國土功能分區圖及使用地畫設，是未來土地管制依據，此議題成為藍綠無黨籍議員在今天臨時會上所關注重點。

藍營議員詹琬蓁問在場各局處首長是否有人熟悉國土計畫法，卻無人舉手，她奉勸大家若山區有房子，要上相關網頁打上地號，查詢未來是否能新建房舍的重要性。

詹琬蓁表示，國土計畫法說明會在去年12月底至今年1月辦了6場次，出現很多爭議，水上場包含3個鄉鎮，空間不足甚至沒位子坐，也水上居民占多數，不符合當初議員們希望到各鄉鎮辦說明的期待。

無黨籍議員何子凡指出，民眾表面上擔心的是套到新的國土計畫法之後，例如被放到國保一後權益會受損，問題的癥結在於現在相關管制，對民眾的土地利用、生存權及發展權已產生不合理管制，尤其山區此問題爭議更大。

何子凡說，縣長成立山區土地處理小組，但小組似乎沒對山區民眾土地問題整體有根本性的普遍改善，都是針對個案的緩解及一些解釋上的釐清，他認為，新北市政府針對國土計劃法已經暫緩審議，是否嘉義縣也能保留或跟中央表達暫緩審議。

綠營議長張明達向何子凡強調，縣長已有處理及建議；縣長翁章梁表示，新北市是針對有些指引，認為還不是那麼清楚的部分，希望中央更清楚以後，新北市才繼續去操作；現在國土計畫法有規劃團隊按照中央的指引在處理。

翁章梁說，另針對山區土地被限制的問題，有委託另外一個規劃案做所謂鄉村及地區的總體規畫，希望在山區長久聚落能往解編方式處理，也是國土計畫法一部分，按照指引法令在做檢討和爭取，基本上是同步在進行。

翁章梁表示，知道國土計畫法確實引發很多爭議，他有將地方聲音想法跟中央做清楚的表達及溝通，中央近期會召集相關的各縣市，再一次做討論，府內部也會安排跟各鄉鎮公所代表人做一次說明。

議長張明達總結，區域法轉國土計畫，盼縣府應利用此時幫忙百姓解套法令，是全體議員所希望的，經發處特別要注意，城鄉規畫經費就是去幫地方解套用的。

嘉義縣議會新會期今天召開第一次臨時會，國民黨議員詹琬蓁開出新年第一槍，指出國土計畫法爭議問題及辦說明會缺失。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣議會新會期今天召開第一次臨時會，國民黨議員詹琬蓁開出新年第一槍，指出國土計畫法爭議問題及辦說明會缺失。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣正進行國土功能分區畫設，今年初1月5日縣府在竹崎鄉公所辦草案公聽會，山區居民擠爆會場。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣正進行國土功能分區畫設，今年初1月5日縣府在竹崎鄉公所辦草案公聽會，山區居民擠爆會場。記者呂慧瑜／攝影

議員 翁章梁

延伸閱讀

鹿草圓山宮元宵火馬祭 罕見擲炮台傳統吸引民眾參賽

嘉義縣第二屆教育博覽會 寓教於樂看見教育新態度

影／柯文哲首點新港奉天宮元宵起馬炮 翁章梁拉他快跑

跨越朴子溪六興橋改建工程8月完工通車 翁章梁視察工地

相關新聞

美濃大地震6周年 台南社大：歐欣掩埋場是風險最高的錯誤選址

今天是美濃大地震6周年，台南社大今天籲請反思龍崎牛埔歐欣掩埋場，認為是風險最高的錯誤選址，除請副總統賴清德主動與行政院協...

嘉義縣議會今臨時會 國土計畫法議題成議員關注重點

嘉義縣議會新會期今天召開第一次臨時會，國土計畫將於114年4月底實施新制，現行區域計畫法將同時走入歷史，國土功能分區圖及...

日治時期台南最高建物是哪棟？文化局出版專書介紹

日治時期台南最高的建築物是哪一棟？答案是目前位在市區圓環旁的市定古蹟「原台南合同廳舍」、當年用來作為消防之用的「火見樓」...

老牌風景區虎頭埤疫情衝擊3年 今年春節遊客終逆勢成長

台南市虎頭埤風景區因疫情衝擊觀光人數少，今年春節連假看到熱絡人潮。台南市政府今天公布過去4年春節虎頭埤遊客人數比較，今年...

台南黃金海岸打造海洋新樂園 預計今年底完工

台南市計畫將黃金海岸打造為海洋新樂園，去年獲得交通部觀光局「重點景區遊憩廊帶」計畫補助硬體建設達1.55億元，今天舉辦地...

北台南家扶百餘萬助學金缺口 外配自強媽媽捐款力挺

開學在即，北台南家扶中心助學金缺口仍達146萬元，今明在台南7處郵局義賣募款，上午更有外配自強媽媽到場捐款及物質，感念當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。