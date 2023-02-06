缺工料漲！李四川拚南門二殯工程如期 承諾這事讓網狂讚

儘管這幾天台灣燈會開幕，市府上上下下全員動起來，不過為了讓市政工程進度如期，副市長李四川這兩天也馬不停蹄看環南、南門市場、二殯二期工程等。李四川今天在臉書貼文說，各工程的施工團隊都很認真，但受國內缺工、原建材物料上漲的影響，要照原預定的完工期程完成，實際上都不樂觀。

但李四川表示，因南門市場涉及中繼市場租約；二殯二期工程涉及一殯的拆除，市府要求一定要如期完成。為了讓工程能如期完成，李四川也承諾，「我與施工團隊有約，我每個月都會來看，我們一起為市政建設打拚。」

李四川臉書貼文一出，底下也有不少網友按讚，表示「專業就是不同」、「希望透過川伯的視角，了解現在公共工程的難處」，還有網友為蔣市府的台北隊按一堆大拇指讚。

李四川說，市府各重大工程的施工團隊都很認真，但受國內缺工、原建材物料上漲的影響，要照原預定的完工期程完成，實際上都不樂觀。尤其南門市場涉及中繼市場的租約，二殯二期工程涉及一殯的拆除，市府要求一定要如期完成。