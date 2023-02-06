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缺工料漲！李四川拚南門二殯工程如期 承諾這事讓網狂讚

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
為了讓市政工程進度如期，副市長李四川這兩天也馬不停蹄看環南市場、南門市場改建、二殯二期工程等。圖／引用自李四川臉書
為了讓市政工程進度如期，副市長李四川這兩天也馬不停蹄看環南市場、南門市場改建、二殯二期工程等。圖／引用自李四川臉書

儘管這幾天台灣燈會開幕，市府上上下下全員動起來，不過為了讓市政工程進度如期，副市長李四川這兩天也馬不停蹄看環南、南門市場、二殯二期工程等。李四川今天在臉書貼文說，各工程的施工團隊都很認真，但受國內缺工、原建材物料上漲的影響，要照原預定的完工期程完成，實際上都不樂觀。

但李四川表示，因南門市場涉及中繼市場租約；二殯二期工程涉及一殯的拆除，市府要求一定要如期完成。為了讓工程能如期完成，李四川也承諾，「我與施工團隊有約，我每個月都會來看，我們一起為市政建設打拚。」

李四川臉書貼文一出，底下也有不少網友按讚，表示「專業就是不同」、「希望透過川伯的視角，了解現在公共工程的難處」，還有網友為蔣市府的台北隊按一堆大拇指讚。

李四川說，市府各重大工程的施工團隊都很認真，但受國內缺工、原建材物料上漲的影響，要照原預定的完工期程完成，實際上都不樂觀。尤其南門市場涉及中繼市場的租約，二殯二期工程涉及一殯的拆除，市府要求一定要如期完成。

李說，他也在座談中，聽施工團隊的訴苦、給他們打氣，也幫忙他們解決使用單位與施工單位的介面問題，最重要的還是要把施工品質做好。李四川也承諾，「我與施工團隊有約，我每個月都會來看，我們一起為市政建設打拚。」

為了讓市政工程進度如期，副市長李四川這兩天也馬不停蹄看環南市場、南門市場改建、二殯二期工程等。圖／引用自李四川臉書
為了讓市政工程進度如期，副市長李四川這兩天也馬不停蹄看環南市場、南門市場改建、二殯二期工程等。圖／引用自李四川臉書
為了讓市政工程進度如期，副市長李四川這兩天也馬不停蹄看環南市場、南門市場改建、二殯二期工程等。圖／引用自李四川臉書
為了讓市政工程進度如期，副市長李四川這兩天也馬不停蹄看環南市場、南門市場改建、二殯二期工程等。圖／引用自李四川臉書

李四川 團隊

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