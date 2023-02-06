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陽金公路坍方壓毀淨水場 侯友宜：啟動四個地方接水站

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今赴土城的台北客運四海站保修廠視察公車行車安全教育訓練後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今赴土城的台北客運四海站保修廠視察公車行車安全教育訓練後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

陽金公路指標4公里的金山路段昨晚邊坡坍方，導致用路受影響，周圍淨水場也被落石埋沒，有268戶無法供水。新北市長侯友宜表示，已在第一時間接到通報並啟動應變，目前已連夜搶通，並啟動接水站，未來也會將土石滑落強化做得更安全。

陽金公路金山路段昨晚邊坡坍方，公路總局第一區養護工程處今早表示，經過連夜處理，清運落石；至於自來水公司林莊淨水場被落石埋沒，水公司表示，金山區六股里有268戶無法供水，今會派4部水車設4處給水站，供民眾取水；金山區近6千戶也將減壓供水。

侯友宜今赴土城的台北客運四海站保修廠視察公車行車安全教育訓練後接受媒體聯訪時表示，有關陽金公路土石滑落造成道路阻塞，他在第一時間接到通報，並立即啟動應變，區公所及工務局相關單位就在現場，馬上調動大型機具連夜搶通。

今天早上能夠先做好單向打通，能夠讓車輛順利通行，至於有一些停水住戶，市府也啟動四個地方的接水站，讓住戶能夠不受缺水之苦；今早上８點再開一次會，下午３點還會再開一次會，希望用最快的速度讓台二甲線全面搶通，未來也會把整個土石滑落強化做得更安全。

陽金公路指標4公里坍方，水公司林莊淨水場被土石沖毀，公路總局今早搶通單線雙向通行，但因路面仍有水流，機車須以牽引通過。記者邱瑞杰／翻攝
陽金公路指標4公里坍方，水公司林莊淨水場被土石沖毀，公路總局今早搶通單線雙向通行，但因路面仍有水流，機車須以牽引通過。記者邱瑞杰／翻攝

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