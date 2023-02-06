陽金公路坍方致金山區268戶停水 水公司設置5處供水站
陽金公路指標4公里的金山路段昨晚邊坡坍方，導致用路受影響，周圍淨水場也被落石埋沒，有268戶無法供水。新北水利局表示，台灣自來水公司將設5處臨時供水站供民眾取水，包含六股里、清泉里、五湖里、美田里等四里內。
水利局說明，陽金公路4.5公里處昨日晚9點發生大規模土石流意外，造成下方的林莊淨水場儲水槽遭到淹沒，導致金山區六股里268戶停水。為降低民眾用水不便，台水公司設有5處臨時供水站供民眾取水包含「六股里」頂六股3號活動中心前；「清泉里」法鼓路118號廟前面廣場、「五湖里」自強路20號及南勢54號消防隊旁運動休閒廣場、「美田里」文化二路2號金山高中。
水利局，目前公路總局已經調派機具搶修，金山地區其他地區減壓供水，新北市政府將會持續督導水公司盡速穩定恢復正常供水運作。
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