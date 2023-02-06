配合安坑輕軌通車 新店安一路規畫791汽機車停車格

配合安坑輕軌將於2月10日通車，新北市交通局表示，安坑輕軌K1至K5站沿線的新店區安一路，總計規畫了673格機車停車位，及118格汽車停車位，方便民眾轉乘停車及周邊住戶停放。

交通局指出，為提供轉乘停車及周邊住戶停車需求，交通局配合安坑輕軌通車，將新店區安一路道路空間通盤規畫，在以不影響行車安全及秩序的前提下，新增673格機車停車位（含19格身障專用機車格）及118格汽車停車位（含8格身障專用汽車格）。

其中，汽車停車位並將自2月10日安坑輕軌通車起採收費管理，收費時間為平日周一至周五上午7點至晚上8點，每半小時10元，以提升停車位周轉率，杜絕久停占用情形。

交通局提醒，駕駛人在收費路段停車，駛離時未見繳費單或另有到期的繳費單，都可利用行動支付App，以及全國繳費網線上查詢繳費，或至新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網（https://parkweb.traffic.ntpc.gov.tw/）查詢。