iRent爆個資外洩…新北議員批巿府慢半拍 交通局：中央裁罰

共享運具品牌iRent爆發會員個資嚴重外洩問題，新北市議員市議員戴瑋姍、張錦豪、顏蔚慈、林秉宥今天開記者會，批評iRent態度被動消極，新北市政府慢半拍。議員要求市府要依最高標準開罰，更要積極監iRent落實後續個資維護及善盡賠償責任，如未改善應依法停止其營運。

iRent全國用戶約有135萬人，去年12月新北市iRent汽機車租借次數高達8萬8114次。戴瑋姍表示，iRent應積極落實後續個資維護及賠償責任，市府也應積極主動介入，以自治條例懲處，要求市長侯友宜做維護個資的領頭羊，不要放縱違法企業，受害者現在如無頭蒼蠅，不要讓新北市民權益受損。北市有資訊局管理，那新北的單位呢？依照自治條例，市府其實可要求業者部分停業甚至全面停業。

顏蔚慈指出，共享運具受到年輕世代喜好，但不知市府是慢半拍還是後知後覺，新北市有設置「新北共享運具營運業管理管理自治條例」，可要求業者營運時建立完善保護，保障租用人個資制度，若違反可開罰6千至9萬元，侯市府應扛起主管機關責任，應該對業者開罰，盡快回應消費者期待。

林秉宥表示，受害者社團中有民眾反映信用卡遭盜刷，iRent卻表示沒有信用卡被盜刷的疑慮，所有說辭都是避重就輕，顯然是打算甩鍋，不想負責任。iRent態度如此消極，新北市政府更應該硬起來，要求iRent負起最大責任。

張錦豪提到，iRent打算賠償資料有外洩的民眾180分鐘的租車補償，但跟個資外洩所衍生的財務風險相比，簡直是九牛一毛，現在已有受害用戶集結，將對iRent提出集體訴訟，他要求新北市政府要成立專案，協助民眾處理消費爭議，並主動提供法律協助。

新北市交通局表示，市府在1月31日得知業者有個資洩漏疑慮，包含身分證、出生年月日、住址及聯絡電話等，2月4日雙北交通局至業者公司督導要求說明，經理解釋應用程式通訊埠沒有做好管理，導致40多萬筆個資洩漏之可能，由於該業者屬於中央管制的小客車租賃業者，且個資法屬於中央權管範疇，會由中央統一裁罰。

交通局表示，新北共享運具經營業管理自治條例中，確實有寫到若業者違反其他法令規定事項亦可開罰，如經中央認定有違反個資法事實，將續依自治條例予以裁罰。另有鑒於個資保護的重要性，只要民眾向市府申訴權益受損，就會統一整理資料給中央，或是轉介給消保官協助保障消費者權益。