北市消首推CPR指導員 提升急救存活率

為爭取黃金急救時間，台北市消防局今天表示，自民國110年底推動PA連結勤務派遣模式已成功救活10名OHCA患者，111年底續推2.0版，導入消防車帶隊官擔任團隊CPR指導者角色。

消防局今天透過新聞稿表示，為縮短反應時間以爭取黃金急救時間，自110年11月24日起推動PA（Pumper消防車-Ambulance救護車）連結勤務派遣模式，當119執勤員接獲心肺停止（OHCA）案件報案，又遇最近救護車已出勤不在隊情形，除派遣鄰近救護車支援外，也同步派遣最近消防車攜帶AED（電擊器）前往現場執行CPR及使用AED急救。

同時，自推動迄今，PA連結勤務派遣模式已成功救活10名患者。

消防局指出，今年1月7日接獲報案指中正區一名年約40多歲男子突然倒地且失去呼吸心跳，最近的城中消防分隊救護車已出勤不在隊，119執勤員立即派遣城中分隊消防車攜帶AED先行前往急救，並同步派遣延平及忠孝分隊（高級救護技術員）支援救護車。

待消防車及救護車先後抵達現場後，消防局說，除立即施予CPR壓胸、AED電擊、給予進階呼吸道及強心劑等急救處置，並由消防車帶隊官林姓分隊長擔任CPR Coach（指導員）持續監控壓胸深度、速率、心律波形及提醒急救人員換手等，現場發揮TRM（團隊資源管理）精神，明確任務分工，展現高品質急救處置。

消防局表示，經眾人努力之下，男病患在送醫前已恢復生命徵象，目前意識清醒，返家休養中。

在推動PA連結勤務派遣模式後，消防局說，111年底繼續推動PA連結勤務派遣模式2.0，導入消防車帶隊官擔任團隊CPR指導者角色，監控及維持高品質CPR，有利於提升OHCA傷病患急救存活率。

消防局呼籲，當發生危急狀況，民眾應儘速撥打119由救護人員來協助，以確保緊急傷病患就醫權益；同時請病情不嚴重者搭乘其他交通工具就醫，「把119救護車留給真正需要急救的人」，以免危急傷病患錯失黃金急救時機，造成不可挽回的缺憾。