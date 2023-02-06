逐步機車退出人行道 蔣萬安：也會確保兼顧機車族權益

為洗刷「行人地獄」標籤，台北市交通局3月將先塗銷仁愛路一、二段及敦化北路人行道上的機車格，改在道路上設「機車彎」供停車，淨空人行道，如果成功將推廣到全市，未來機車逐步退出人行道。台北市長蔣萬安今天表示，不僅行人用路安全，當然同時機車族權益也會確保兼顧，希望交通施政絕對要讓市民有感。

蔣萬安今天出席台北市公私立中等學校校長會議，對於北市府將逐步讓機車退出人行道，蔣萬安今天表去，其實包括人行道改善、用路人安全，都是他非常重視，之前外國媒體特別提到台灣行人地獄問題，他也即刻針對路平、綠色人行標線等馬上改善，展現劍及履及態度。

蔣萬安表示，接下來，台北市不僅針對行人用路安全，當然同時機車族權益也會確保兼顧，都是希望交通施政絕對要讓市民有感，不管大的捷運建設，路平人行道改善，未來都會全面推動。