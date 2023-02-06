情人節射箭競賽 新北送1萬4800元住宿券

新北市漁業處將於周六(11日)下午2點到5點，在淡水漁人碼頭情人橋前LOVE廣場舉辦「2023一箭動心，淡水之約」活動，現場情侶、夫妻報名參加射箭競賽，凡參加競賽者，每組皆可獲得3項參賽獎，射箭競賽前3名者，還可獲得價值14800元淡水福容大飯店住宿券等，當天限量50組報名參賽。

新北市漁業處推動「嗨漁港」計畫，本次活動在情人橋前LOVE廣場舉辦，現場以玻璃高跟鞋、玫瑰花燈等裝置藝術布置，增添情人節的浪漫氣息，活動當日的下午2點至4點，現場有攝影師幫民眾與情人橋合影，留下永恆的美好回憶，相片現場列印，至服務台領取即可帶回家留作紀念，並開放現場情侶、夫妻50組報名參加射箭競賽。

活動當天下午4點開始「一箭鍾情」競賽透過兩人合力射箭，凡參加競賽者，每組皆可獲得3項參賽好禮包括情人橋限定包裝金莎巧克力禮盒及SUBWAY、等一個人咖啡漁人碼頭店二人同行第二人半價優惠券，得分前3名者還可獲得邱比特好禮住宿券或餐券，最大獎為淡水福容大飯店海景雙人客房住宿一晚價值1萬4800元。