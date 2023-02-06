超尷尬！柯文哲台灣燈會位置被排最邊緣 蔣萬安回應了

台灣燈會昨正式開幕，總統蔡英文、行政院長陳建仁、台北市長蔣萬安等人啟動開燈，不過也受邀參加燈會開幕的前市長柯文哲，舞台位置卻被安排在「最邊緣」有點尷尬。對於燈會的位置安排，蔣萬安今天表示說，「昨天主要的中央展區，主要是中央交通部規畫，包括座位(位置)的安排，這個我們都尊重」。

台北市長蔣萬安今天上午出席北市中等學校校長會議，對於昨天台灣燈會在台北正式開幕，多次被市長蔣萬安親自邀請的前市長柯文哲，昨天在舞台上的位置被安排在最邊緣，由於這次的台灣燈會，前半段的籌辦是在柯文哲任內，對於位置被安排在邊緣，也引發熱議，蔣萬安今天表示，昨天座位安排是交通部觀光局規畫，市府尊重。

台灣燈會昨晚七點正式開幕點燈，台北市長蔣萬安與總統蔡英文同台，雙方互動不多，蔡英文離開時向蔣萬安揮手道別，蔣萬安則目送回應，而台北市前市長柯文哲則是被安排在人群最旁邊。

昨天的燈會開燈儀式，是由蔣萬安與蔡英文、行政院長陳建仁、交通部長王國材、交通部觀光局長張錫聰，今晚同台台北國父紀念館出席「2023台灣燈會」開燈儀式，並一同啟動主燈「玉兔壯彩」。