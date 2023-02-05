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平溪天燈節首次施放雙主燈 好運兔、好彩頭增添趣味性

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
2023新北市平溪天燈節今晚在平溪區十分廣場舉行，好運兔及好彩頭造型雙主燈，寓意好運福氣來。圖／新北觀旅局提供
2023新北市平溪天燈節今晚在平溪區十分廣場舉行，好運兔及好彩頭造型雙主燈，寓意好運福氣來。圖／新北觀旅局提供

2023新北市平溪天燈節今晚在平溪區十分廣場舉行，吸引國內外遊客在元宵節夜晚，一同施放及觀賞天燈華麗升空。2盞20呎的「新北兔YOU」雙主燈，由新北市副市長謝政達等人共同施放，由百盞天燈伴隨投向夜空，象徵為眾人祈福圓夢。

今年天燈節共分兩場，首場主題「愛在元宵兔給樂」，元宵節當晚在十分廣場登場。第二場主題「情定平溪Yes,I.Do」，11晚間日在平溪國中舉辦，邀民眾到場參加，一起迎接即將到來的浪漫情人節，傳遞幸福分享愛。

今年是平溪天燈節首次同步施放雙主燈，好運萌兔主燈是俏皮兔子坐在耀眼的金元寶中，拿著「愛在元宵兔給樂（together）」春聯。另一具主燈是紅蘿蔔天燈造型，象徵好彩頭、福運到。

謝政達表示，新北市是百萬人次朝聖的城市，平溪天燈更能向全世界展現台灣之美。今年平溪天燈節有所突破，除了首次製作雙主燈，因為今年是兔年，每波施放有特色造型主燈外，特別製作4呎兔子剪影天燈，提供給150組幸運民眾施放，祝福所有人「前兔似錦」，步步高升。

第1波天燈今晚6點15分施放，「新北兔YOU」雙主燈在第2波施放。謝政達在天燈上寫下「平安幸福兔U」，其他來賓也寫上祈福字句，接著點燃、充氣，再聽指揮官指令施放升空。

新北市觀光旅遊處表示，隨著全球疫情趨緩，平溪天燈節在春節連假後的第一個周末夜晚舉辦，白天就吸引民眾到會場排隊領取天燈施放券，也有外國觀光客造訪，體驗施放天燈冉冉上升的壯麗美景。

2023新北市平溪天燈節今晚在平溪區十分廣場舉行，吸引外國觀光客參加，體驗天燈冉冉上升的壯觀景象。圖／新北觀旅局提供
2023新北市平溪天燈節今晚在平溪區十分廣場舉行，吸引外國觀光客參加，體驗天燈冉冉上升的壯觀景象。圖／新北觀旅局提供
新北市副市長謝政達在主燈上寫下「平安幸福兔U」，並與來賓共同施放兔年雙主燈。圖／新北觀旅局提供
新北市副市長謝政達在主燈上寫下「平安幸福兔U」，並與來賓共同施放兔年雙主燈。圖／新北觀旅局提供

天燈 平溪 元宵節 兔年 春節

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