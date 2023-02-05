燈會振興遭疑包裝例行計畫 北市府：延續方案加入新元素

「2023台灣燈會在台北」今起登場為期14天。北市府日前推出六大振興方案，卻遭議員質疑是包裝例行計畫詐騙市民，更批浪費預算無效益。北市產發局回應，方案會隨時間與局勢調整，部分方案延續時，會加入新元素，調整作法以符合產業需求。

民進黨北市議員何孟樺指出，市府「六大振興方案」至少11個子項目，不是從去年就在做，就是每年的例行性計畫，而市場振興券是去年早就由各商圈自治協會規劃執行，針對台灣燈會商圈促銷措施的總預算僅12萬元，市府承諾配合中央發放6000元祭振興方案，也不在六大振興方案裡。

北市產發局長陳俊安表示，當初把燈會從單一場域變成城市型廊帶，目的是希望讓觀光客與市民都有更寬廣的觀賞空間、走進店家。此外，市府於事前與活動中都有加強宣傳、志工導覽等，盼市民不要逛大街，也能走入小巷，看特色小店、品嘗特色美食。

陳俊安表示，商圈振興、經濟提振都是滾動式檢討，去年疫情趨緩就開始振興方案，這些方案會隨時間、局勢而有調整，有一些方案延續時，會加入新元素，調整作法以符合產業需求。

他說，中央迄今尚未確定發放6000元的時間與具體方式，現階段各局處預擬配套措施，待中央規定較為明確後，市府會再向外界說明。

產發局補充說明，六大振興方案包含「台灣燈會促銷活動」、「拓展國際市場」、「活化商圈市集」、「加值農業」、「促進觀光」、 「振興貸款」。

「台灣燈會促銷活動」在東區商圈特色店家設置43件藝術入店作品，300間以上商圈店家成為特約店家，共同參與電子集章加碼抽獎活動，共計逾1000萬元經費，以提振商圈商機；市府攜手逾百家旅館，提供住宿優惠方案或入住即享精美小禮。

「拓展國際市場」市府補助企業國外參展、組團至海外市場拓銷、輔導企業運用跨境電商及推動數位展館等方式， 協助企業爭取外銷訂單，拓展國外市場。「活化商圈市集」規劃至少84場次商圈活動，周周有活動帶動人潮商機；2月份結合15處市（商）場、攤販集中場及地下街舉辦系列活動，消費回饋好康給民眾。