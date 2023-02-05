影／安坑輕軌搶先開箱辦音樂趴 人潮滿滿

新北安坑輕軌預定10日上午舉辦通車典禮，新北捷運局今下午搶先於安坑輕軌首站「十四張站」舉辦首站開箱暨野餐音樂派對，除讓市民一覽站體內部配置、公共藝術、上車處一帶情況外，還可逛小型音樂會、攤販市集、闖關遊戲等，讓大家開箱嚐鮮體驗之餘，還能度過愉快下午。

新北市副市長朱惕之、大新店區多位民意代表今下午均到場。朱致詞表示，安坑輕軌是市長侯友宜任內繼淡海輕軌、新北環狀線，第三條即將通車的路線，先前交通部說的「營運前須改善事項」均改善完成，並於2月2日取得交通部營運許可，預定2月10日正式通車。

朱惕之說明，針對搭乘接駁需要，目前都有準備好公車、Ubike等，今天搶先開箱是希望民眾可以先熟悉未來透過輕軌轉乘環狀線時的路線，未來民眾搭乘至雙北市區可節省15至20分鐘時間，大幅提升通勤的便捷性。

朱惕之提到，區內也有豐富生態，包含二叭子植物園等，像站內也布置蝴蝶及螢火蟲等公共藝術，要讓民眾知道安坑的豐富生態，可前來爬山走步道等旅遊。

另外，有居民認為轉乘到台北市要兩次換車太麻煩，朱惕之回應，大眾運輸在需要服務更多人的時候，可能有些許不便，但以整體時間來說 ，是幫民眾節省15至20分鐘時間，還是很有效益。

捷運局表示，為歡慶安坑輕軌即將通車，今舉辦「安坑輕軌首站開箱暨野餐音樂派對」，在十四張站一樓廣場有小農市集、親子闖關遊戲、藝人歌手表演及植人手作DIY等精彩活動；二樓戶外平台則為野餐區，讓市民同樂，也能先熟悉未來轉乘動線、站內配置及觀賞公共藝術作品。