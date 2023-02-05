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引進打擊樂 嘉義縣衛生局打造醫事C據點多元長照課程

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣衛生局與台北富邦銀行公益慈善及台北市彩霞教育基金會合作，分別在昨天及2月18日於創新學院辦「2023樂齡音樂活動帶領工作坊」的醫事C據點個管師培訓。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局與台北富邦銀行公益慈善及台北市彩霞教育基金會合作，分別在昨天及2月18日於創新學院辦「2023樂齡音樂活動帶領工作坊」的醫事C據點個管師培訓。圖／嘉義縣政府提供

為提升嘉義縣醫事C據點量能，縣衛生局與財團法人台北富邦銀行公益慈善基金會及財團法人台北市彩霞教育基金會攜手合作，分別在昨天及2月18日於創新學院舉辦「2023樂齡音樂活動帶領工作坊」，集結醫事C據點個管師進行師資培訓，為長者預防延緩失能努力。

嘉義縣老年人口比率達21.69%，高居全國之冠，縣長翁章梁上任後重視長期照護議題，規畫提供居家、社區到住宿式機構多元連續服務，普及照顧服務體系，建立以社區為基礎的照顧型社區，讓長輩都能在熟悉的社區安老。

參加培訓課程的醫事C據點個管師，透過音樂律動、音樂遊戲、認知訓練等設計導入據點，個管師們均表示，透過這次音樂課程的學習，能應用到據點活動帶領上，增加長輩們的課程豐富度及趣味性。

嘉義縣社區據點已達300個，據點涵蓋率達84%，其中醫事C據點有95個。衛生局長趙紋華表示，自109年起醫事C據點推廣肌力訓練、營養衛教及認知訓練等課程，從「肌力大富翁」到「阿嬤養肌手路菜」已有良好成效，獲得據點長輩認同。

嘉義縣衛生局指出，這次與兩個基金會合作，為據點個管師量身打造「樂齡音樂活動帶領工作坊」2月18日還有一天的課程訓練，內容包含銀髮打擊體驗、音樂活動帶領及課程活動設計等，盼透過多元專業培訓，提供據點全方位的課程介入。

嘉義縣衛生局與台北富邦銀行公益慈善及台北市彩霞教育基金會合作，分別在昨天及2月18日於創新學院辦「2023樂齡音樂活動帶領工作坊」的醫事C據點個管師培訓。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局與台北富邦銀行公益慈善及台北市彩霞教育基金會合作，分別在昨天及2月18日於創新學院辦「2023樂齡音樂活動帶領工作坊」的醫事C據點個管師培訓。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局與台北富邦銀行公益慈善及台北市彩霞教育基金會合作，將再於2月18日在創新學院辦「2023樂齡音樂活動帶領工作坊」的醫事C據點個管師培訓課程。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局與台北富邦銀行公益慈善及台北市彩霞教育基金會合作，將再於2月18日在創新學院辦「2023樂齡音樂活動帶領工作坊」的醫事C據點個管師培訓課程。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局與台北富邦銀行公益慈善及台北市彩霞教育基金會合作，分別在昨天及2月18日於創新學院辦「2023樂齡音樂活動帶領工作坊」的醫事C據點個管師培訓。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局與台北富邦銀行公益慈善及台北市彩霞教育基金會合作，分別在昨天及2月18日於創新學院辦「2023樂齡音樂活動帶領工作坊」的醫事C據點個管師培訓。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局與兩個基金會合作，為據點個管師量身打造「樂齡音樂活動帶領工作坊」將再於2月18日在創新學院舉辦培訓課程。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局與兩個基金會合作，為據點個管師量身打造「樂齡音樂活動帶領工作坊」將再於2月18日在創新學院舉辦培訓課程。圖／嘉義縣政府提供

衛生局 嘉義

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