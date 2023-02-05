「台北燈會」今登場湧人潮 逾32萬人到訪搶拍花燈

「2023台灣燈會在台北」試營運4天，昨日已吸引70萬人到訪，今天周末正式開展，不少民眾攜家帶眷到各展區參觀，截至下午4點已超過32萬人，周邊5個捷運站雖然有些人潮，交通疏運大致順暢。

今年台灣燈會規劃4大展區，光展區在東區商圈、源展區為松山文創園區、未來展區位在信義商圈，還有國父紀念館、北市府廣場的中央展區，包含1座主燈、6座副燈。

北市觀傳局長陳淑慧說，燈區屬於慢熱型，大家無法具象化，現在幫忙最多的就是參觀民眾，他們按下快門分享宣傳，人潮也從試營運首日逾20萬人到昨天70萬人，不少人都是一來再來，「大家要先看到後，才會有更多想像」。

今天下午慢慢湧現人潮，實地走訪中央展區，北市府前的熱鬧踩街遊行，吸引大批民眾圍觀拍照，一旁全國花燈競賽燈區展示5組190件精緻作品，不少民眾開心拍照留念。松山文創園區裡，大小朋友也與3層樓高的副燈「台北兔給樂」互動揮揮手。

新北新店的陳小姐與2名友人說，之前辦在高雄、南投太遠了，今年難得辦在台北，因此特別來看展，走訪國父紀念館，看到許多漂亮且繽紛花燈，直呼好喜歡，而且場地寬敞，逛起來悠閒，不像之前辦在中正紀念堂時很擁擠，晚點還要搭接駁車到其他展區，更要鼓勵親朋好友來看燈會。

觀傳局表示，截至下午4點，現場人流累計32萬3986人，捷運國父紀念館站、市政府站、忠孝復興站、忠孝敦化站及台北101／世貿中心站，累計疏運達10萬8553人次。