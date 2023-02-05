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台灣燈會民怨主燈區「標示不清」 領小提燈找很久

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台灣燈會兔年小提燈可組裝為兩種造型（手提或兔耳燈）。圖／台北市民政局提供
台灣燈會兔年小提燈可組裝為兩種造型（手提或兔耳燈）。圖／台北市民政局提供

2023台灣燈會今天元宵佳節開幕，中央展區包含國父紀念館及北市府廣場，許多民眾早早就來逛花燈，不過民眾認為國父紀念館內指標不清，「不知道自己在逛什麼主題」，甚至有人要找提燈發放的位置也找了很久，所幸最終終於如願拿到兔耳燈，民眾直呼可愛。

民政局表示，國父紀念館發放已發放1200組；市府現場已發1000組，線上預約則已領取900組。

徐小姐表示，因為小提燈的兔耳燈可以戴在頭上「非常可愛」，所以她才到國父紀念館排隊領取，大約排了10分鐘就拿到，不過展區內都沒有指示路標，所以為了找領取提燈的位置，找了很久，且隊伍動線也沒很清楚，有看到其它人排錯方向，讓志工引導，間接加長某些人的排隊時間。

一位來自新北市中和民眾表示，他從捷運國父紀念館下車，走到展區還算方便，不過國父紀念館展區標示不清楚，完全不知道自己在逛什麼主題，也沒辦法直接前往自己有興趣的主題，但反正不趕時間，就當作隨便走走。

另外，光展區位於東區商圈，源展區則是松山文創園區，未來展區在信義商圈，中央展區包含國父紀念館及北市府廣場。燈會展區龐大，北市府也特地規畫接駁車。

交通治理科長林育生表示，燈會1號線（展區內巡迴）10時至22時30分，班距5至10分，截至下午3時30分發出37班、載客380人次；燈會2號線（松車至展區）10時到22時班距10至15分，截至下午3時30分發出24班、載客141人次。兩線接駁車截至目前，合計載客521人。

林育生表示，由於開幕活動是在晚上，且周邊捷運、公車發達，目前使用人潮不算太多，不過燈會1號線下午5點之後，會在尖峰時刻加開班次5分鐘一班，至於燈會2號線，因為車程距離較遠，會視民眾情況滾動式調整。

民眾抱怨中央展區包含國父紀念館展區指標不清，找提燈發放的位置找很久。記者潘才鉉／攝影
民眾抱怨中央展區包含國父紀念館展區指標不清，找提燈發放的位置找很久。記者潘才鉉／攝影

紀念館 台灣燈會

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