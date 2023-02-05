影／台灣燈會開幕踩街遊行暖場 靈安社打頭陣、真人扮偶吸睛

斥資近8億舉辦的台灣燈會今天正式開幕，除重頭戲位於國父紀念館的主燈「玉兔壯彩」，晚間將由蔡英文總統、行政院長陳建仁、北市長蔣萬安等點燈外，蔣萬安下午也與交通部觀光局長張錫聰參與下午的踩街遊行，現場破千民眾在遊行兩側觀賞，場面相當熱鬧。

台灣燈會下午13時30分登場的踩街遊行，由19組國內外頂尖演藝團隊演出，除超過150年傳統的北管軒社「台北靈安社」揭開序幕，還有解封後多支日韓團體來台參與演出；何曉玫MeimageDance、身聲劇場等表演團體、建中、景美女中等學生隊伍也帶來演出，還有2025雙北世壯運選手代表團、Open醬、福利熊等吉祥物賣力唱跳，為台灣燈會揭開序幕。

蔣萬安致詞表示，今年台灣燈會是台北市睽違23年後，再度回到北市舉辦，不僅規模、熱鬧程度更勝以往，尤其踩街遊行隊伍有相當多亮點，包括台北靈安社、以騎踏演出的身聲劇場，還有真人扮偶的何曉玫默島進行曲等，大小朋友看到都會鼓掌叫好。

蔣萬安提到，今年的台灣燈會在台北展區非常遼闊，從台北一零一、市府前、國父紀念館，再由忠孝東路延伸到東區商圈，另外北市12行政區、各地商圈也結合燈會「藝術入店」，歡迎各地好朋友到台北市各個角落走走。

北市文化局表示，今年燈會的踩街遊行開場由文資保存者「台北靈安社」古物神將打頭陣，靈安社2023年獲頒無形文化資產「北管」的保存者頭銜，今年出動百人壯盛隊伍響應台灣燈會，以北管嗩吶、吹鼓帶來響徹雲霄、氣勢非凡的開場演出，隊伍也由已被登錄為文資古物的謝、范二將軍(七爺八爺)神將打頭陣。

至於何曉玫MeimageDance「默島進行曲」帶來六尊瑰麗藝閣的真人扮偶。演出者動作宛如提線傀儡，展現肢體的力與美，同時服裝結合家將神祇、檳榔西施、布袋人偶等台灣文化元素。

今年踩街遊行也邀請「日本北海道科學大學-相羅」、「四季舞(日本三重) 」、「笑゛(日本名古屋) 」與「TRUCK YOSAKOI BY CHIFURE(日本高知) 」等多組日本表演團隊；「韓國傳統舞蹈團」則以韓國傳統慶典舞蹈「珍島鼓舞」呈現太平盛世、花團錦簇的氛圍；「精靈幻舞舞團」則以狂野奔放的佛朗明哥探戈調舞蹈，為遊行帶來自由熱情的吉普賽風情。