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影／台灣燈會開幕踩街遊行暖場 靈安社打頭陣、真人扮偶吸睛

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台灣燈會下午的踩街遊行開場，由文資保存者「台北靈安社」古物神將打頭陣。記者林麗玉／攝影
台灣燈會下午的踩街遊行開場，由文資保存者「台北靈安社」古物神將打頭陣。記者林麗玉／攝影

斥資近8億舉辦的台灣燈會今天正式開幕，除重頭戲位於國父紀念館的主燈「玉兔壯彩」，晚間將由蔡英文總統、行政院長陳建仁、北市長蔣萬安等點燈外，蔣萬安下午也與交通部觀光局長張錫聰參與下午的踩街遊行，現場破千民眾在遊行兩側觀賞，場面相當熱鬧。

台灣燈會下午13時30分登場的踩街遊行，由19組國內外頂尖演藝團隊演出，除超過150年傳統的北管軒社「台北靈安社」揭開序幕，還有解封後多支日韓團體來台參與演出；何曉玫MeimageDance、身聲劇場等表演團體、建中、景美女中等學生隊伍也帶來演出，還有2025雙北世壯運選手代表團、Open醬、福利熊等吉祥物賣力唱跳，為台灣燈會揭開序幕。

蔣萬安致詞表示，今年台灣燈會是台北市睽違23年後，再度回到北市舉辦，不僅規模、熱鬧程度更勝以往，尤其踩街遊行隊伍有相當多亮點，包括台北靈安社、以騎踏演出的身聲劇場，還有真人扮偶的何曉玫默島進行曲等，大小朋友看到都會鼓掌叫好。

蔣萬安提到，今年的台灣燈會在台北展區非常遼闊，從台北一零一、市府前、國父紀念館，再由忠孝東路延伸到東區商圈，另外北市12行政區、各地商圈也結合燈會「藝術入店」，歡迎各地好朋友到台北市各個角落走走。

北市文化局表示，今年燈會的踩街遊行開場由文資保存者「台北靈安社」古物神將打頭陣，靈安社2023年獲頒無形文化資產「北管」的保存者頭銜，今年出動百人壯盛隊伍響應台灣燈會，以北管嗩吶、吹鼓帶來響徹雲霄、氣勢非凡的開場演出，隊伍也由已被登錄為文資古物的謝、范二將軍(七爺八爺)神將打頭陣。

至於何曉玫MeimageDance「默島進行曲」帶來六尊瑰麗藝閣的真人扮偶。演出者動作宛如提線傀儡，展現肢體的力與美，同時服裝結合家將神祇、檳榔西施、布袋人偶等台灣文化元素。

今年踩街遊行也邀請「日本北海道科學大學-相羅」、「四季舞(日本三重) 」、「笑゛(日本名古屋) 」與「TRUCK YOSAKOI BY CHIFURE(日本高知) 」等多組日本表演團隊；「韓國傳統舞蹈團」則以韓國傳統慶典舞蹈「珍島鼓舞」呈現太平盛世、花團錦簇的氛圍；「精靈幻舞舞團」則以狂野奔放的佛朗明哥探戈調舞蹈，為遊行帶來自由熱情的吉普賽風情。

至於建中樂旗隊、超過百人的景美女中儀旗隊也帶來壯盛威武的儀隊演出；北市雙園國中藝術才能舞蹈班、北市立大學醒獅隊、花蓮高工原舞隊和瑪大藝術恆舞集則演出風格多元的精彩舞蹈及傳統獅陣，讓遊行演出增添青春熱血的活力。

今年踩街遊行也邀請「韓國傳統舞蹈團」以韓國傳統慶典舞蹈「珍島鼓舞」，呈現太平盛世、花團錦簇的氛圍。記者林麗玉／攝影
今年踩街遊行也邀請「韓國傳統舞蹈團」以韓國傳統慶典舞蹈「珍島鼓舞」，呈現太平盛世、花團錦簇的氛圍。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安下午與交通部觀光局長張錫聰參與下午的踩街遊行，踩街由超過150年傳統的北管軒社「台北靈安社」揭開序幕，現場破千民眾在遊行兩側觀賞，場面相當熱鬧。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安下午與交通部觀光局長張錫聰參與下午的踩街遊行，踩街由超過150年傳統的北管軒社「台北靈安社」揭開序幕，現場破千民眾在遊行兩側觀賞，場面相當熱鬧。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安下午與交通部觀光局長張錫聰參與下午的踩街遊行。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安下午與交通部觀光局長張錫聰參與下午的踩街遊行。記者林麗玉／攝影

台灣燈會 蔣萬安

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