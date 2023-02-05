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議員批燈會商圈促銷預算僅12萬 北市府：滾動檢討

中央社／ 台北5日電
民進黨台北市議員何孟樺在臉書發文表示，燈會漂漂亮亮開幕，北市政府配合燈會所提振興計畫卻零零落落，根本是包裝例行計畫詐騙市民。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
民進黨台北市議員何孟樺在臉書發文表示，燈會漂漂亮亮開幕，北市政府配合燈會所提振興計畫卻零零落落，根本是包裝例行計畫詐騙市民。聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

台北市議員何孟樺指出，北市府配合台灣燈會所提振興計畫是包裝例行計畫詐騙市民，且燈會商圈促銷措施總預算僅新台幣12萬元；產業局說，活絡商圈是持續、滾動檢討。

「2023台灣燈會─光源台北」今天元宵節開幕，民進黨台北市議員何孟樺在臉書發文表示，燈會漂漂亮亮開幕，北市政府配合燈會所提振興計畫卻零零落落，根本是包裝例行計畫詐騙市民。

何孟樺說，自己在今年1月初率先提出書面質詢，要求台北市長蔣萬安研擬北市2023振興計畫，獲允諾會在3月提出方案，結果蔣萬安就先提「六大振興方案」，卻只是急就章求讚美，將一堆本來就有在做的計畫重新包裝成振興計畫，「金玉其外、敗絮其中」。

她還指出，「六大振興方案」有4大弊端，首先，其中至少有11個子項目，不是從去年就在做，就是每年都會做的例行性計畫，就連年貨大街也算在裡面，其次，蔣萬安公布「從2月開始的」市場振興券，從去年早就由各商圈自治協會規劃執行，完全是收割。

以及，方案中真正針對台灣燈會商圈促銷的措施只有2個，總預算也只有12萬元，而且北市府完全未設定預期效益，意即振興促銷只是敷衍了事；最後，蔣萬安當初承諾會配合中央發放6000元祭出振興方案，經和相關局處確認後，也不在此方案中。

何孟樺表示，振興計畫急就章搞成這樣，不只浪費預算、毫無效益，規劃得比前台北市長柯文哲還爛，要求北市府徹底檢討，配合中央做更詳盡務實規劃，不要再拿例行計畫欺騙市民、敷衍了事。

對此，台北市產業局長陳俊安下午出席2023台灣燈會在台北踩街遊行前接受媒體聯訪表示，活絡商圈是持續性且滾動檢討，市府從去年就開始逐步推出許多振興方案，並隨著時間跟局勢改變調整作法，所以有一些措施當然會是延續的，但會加入新元素以符合產業需求。

陳俊安強調，市府各局處已因應中央規劃普發6000元預擬配套措施，但中央目前還沒有確定發放時間跟具體方式，等中央有較明確規範後，將再與市民說明市府加碼方案。

台北市觀傳局長陳淑慧在例行記者會上說，賞燈人潮逐漸增加，讓數據說話最真實，所以如果外界要打分數，希望等到活動辦完再來打分數。

台北市長 台灣燈會 蔣萬安

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