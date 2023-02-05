野柳神明水裡來、火裡去 轎夫抬輦轎橫渡漁港 踩過炭堆

新北市野柳神明淨港文化祭今登場，神明「水裡來、火裡去」，先由轎夫抬著輦轎跳入野柳漁港，橫渡港域上岸後，再抬輦轎踏過木炭火堆，象徵淨港驅邪、消災解厄、除穢避禍，為民祈福及迎接好運。

野柳神明淨港文化祭是新北元宵重要宗教慶典，今天上午在野柳保安宮前熱鬧登場。上午8點民俗表演，9點祈福儀式，接著漁船出港淨海巡洋，10點20分回航時，卸下漁獲，祈求漁船出海作業都能漁獲滿艙。

重頭戲神明淨港10點30分開始，轎夫在「進哦」、「發哦」聲中，抬著轎輦，跟著神明一起跳入港中，慢慢游到對岸。神明過火儀式11點半多登場，神轎隊伍繞行，踩踏過木炭火堆三次，象徵消災解厄、除穢避禍，迎接好運。

歷年神明跳水活動當天，主辦單位也會舉辦百人跳水，號召民眾同行。萬里區長粘雪琴表示，去年和前年因應防疫取消，今年恢復舉辦，吸引超過200人報名。

跳水者中年紀最大的77歲的呂玉里，她從40歲開始學游泳，覺得神明淨港跳水祈福很有意義，今年首次參加。獨腳鐵人阮錦源再次參加，毅力驚人。還有來自澳洲、哥倫比亞的外籍友人參與，展現對台灣宗教文化活動的熱情。

今年參加跳水民眾，不少人精心打扮，分別扮成蝙蝠俠、貓女和海底總動員的角色，也有人呈現世足運動風。1名外籍男子喜歡鳳梨酥，以鳳梨裝造型出場吸引眾人目光。