試營運解決3問題迎70萬人到訪 「台灣燈會」今開展盼帶動觀光

「2023台灣燈會在台北」今天正式開展，4天試營運出現地圖標示不清等問題，北市府也已立即改善，參觀人數漸增，昨日已突破70萬人。觀傳局長陳淑慧表示，籌辦過程有許多挑戰，做不夠的地方就是「少說多做，挽起袖子趕緊做」，盼疫情趨緩的今年能成功舉辦，為台灣帶來更多國際觀光客。

北市觀傳局長陳淑慧說明，過去4天試營運，一定會有一些還沒完備，但不是沒有預計做，而是要等燈區完成才會進行，例如說明牌。經各界提醒或主動發現3項問題，包含導覽地圖標示不清、接駁車使用率低、是否宣傳不足，市府已立即調整，目前已大致完成改善。

她指出，各界提醒或市府投入人力巡場發現不足之處，例如標示、指示不足等問題都是立即改善；其次是交通，市府人員昨天實際搭乘接駁車後，發現搭乘人數低，中午已派駐人員指引，晚間搭乘數即成長3成。

外界質疑市府宣傳燈會不夠力，陳淑慧表示，市府趕緊加強踩線團，在臉書等社群宣傳增加曝光度，由於燈區屬於慢熱型，大家無法具象化，現在幫忙最多的就是參觀民眾，他們按下快門分享宣傳，人潮也從試營運首日逾20萬人到昨天70萬人，不少人都是一來再來，「大家要先看到後，才會有更多想像」。

媒體指出，有旅宿業反映住房率不如預期，甚至比春節假期還低。陳淑慧強調，試營運數據不代表整個燈會的數據， 台北旅宿業的服務量超過任何一個縣市，加上交通便利的優勢，相信民眾看到燈會覺得不錯，就可以立即訂房，目前旅宿業者也有推出燈會配套方案，因此訂房率是可以樂觀以待。

陳淑慧表示，北市府與交通局希望3年疫情趨緩下最大活動的台灣燈會，能成為城市與台灣的觀光明信片。今年台灣燈會結合台北地標101，按下快門是非常漂亮，期間限定14天，歡迎民眾把握機會來與燈區作品和地標拍照。

她補充說明，今天天氣較不穩定，所有活動均照常舉行，動態表演的踩街遊行等活動在安全考量下，會調整表演內容，環保局也備戰維護積水清除等場地維護。