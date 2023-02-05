新北客家文化天穿日 傳統結合永續打造生態浮島愛地球

新北市客家局今於新北市客家文化園區舉辦「新北市天穿日－攜手補天愛地球」，活動除傳統文化祭儀外，還結合環境教育及永續發展，辦創意補天、天穿任務、植感手作體驗、市集活動及音樂會等活動內容，讓民眾可感受傳統與創新的客家節慶氛圍。

活動先以客家八音的奏樂下開場祭天，祭祀現場的擺設如糖塔、纏花等，展現儀式中客家傳統禮俗與技藝，新北市客屬社團理事長及民眾共同為全國祈福祝禱，現場莊嚴。特別的是，這次儀式中的禮生，也安排明志科技大學親善團與微網紅芮兒與蕾蕾擔任青年禮生，新北盼透過青年參與，延伸出世代傳承與對話。

客家局長林素琴表示，今年天穿日除延續客家傳統禮俗內涵外，也結合環境教育及SDGs永續發展指標，讓客家族群隨著時代脈動大步往前走，於園區內打造生態浮島，能淨化水質、美化景觀及提供水生生物棲息空間等，增加生態多樣性。園區已通過環境教育設施場所認證並於今掛牌，未來課程將以環境教育設計，讓民眾與學生皆能透過活動與導覽認識園區豐富生態。

客家局指出，今活動創意手作DIY、天穿任務、市集活動及天穿音樂會也是熱鬧非凡，推出「創意盆花」、「苔球植物」、「生態流體畫」、「五色湯圓」等4項手作體驗讓民眾報名參與，並推出結合天穿典故與客家文化知識的「小泥人大作戰-天穿任務」。

活動到下午則有天穿音樂會則，有揣令仔（tonˇ liang eˋ四縣腔）猜燈謎活動，並邀請新生代歌手林冠群、客家藝文團體、以及咖哩玩劇團帶來精彩演出，吸引許多民眾到場參與，共同尞天穿、歡慶元宵。