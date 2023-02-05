士林官邸鬱金香展下周開跑 13萬株多國品種等你來看
2023士林官邸鬱金香展是「花現台北」三部曲之一，將在2月9日開幕。公園處表示，今年以「遇見愛」為主題，透過經典邂逅場景來打造5個遇見愛的主題展區，並搭配13萬株來自日本及荷蘭的鬱金香，讓每一位來參觀的民眾都可以一賭鬱金香的萬種風情。
公園處處長黃淑如表示，今年鬱金香展以各式經典的邂逅場景來規畫五大主題展區，展區「荷你相遇」以荷蘭庫肯霍夫鬱金香公園為概念發想，將荷蘭三寶鬱金香、風車、木屐呈現於大門口打造台版庫肯霍夫；「幸福祈願」展區將日本祈願儀式搬進園區內，帶領大家體驗日式的幸福祈禱，一起將願望寫在愛心繪馬上，為親友祈願；「轉角遇見愛」則打造宛如韓劇才會出現的唯美場景；「遇上夢幻泡泡」中富有情調的大型泡泡讓人對愛情充滿了嚮往。
黃淑如表示，值得一提的是這次在西式庭園中搭配了腳踏車、旋轉木馬、行李箱、站牌等電影元素以及浪漫的雨傘隧道，讓民眾可以化身導演譜寫出未完待續的電影續集。
園藝管理所主任吳旻靜表示，公園處員工現在正如火如荼準備鬱金香展中，只為呈現最佳的鬱金香花海，營造春天幸福氣息，透過同仁們的花藝布置手法及創意巧思，展示歐式、日式及中式的景觀風格，讓每一位來參觀的民眾都可以一賭鬱金香的萬種風情。
另外，今年士林官邸鬱金香展也與士林、天母、北投商圈超過50間店家進行合作，只要在展期間出示特約店家官網，就有專屬於賞花民眾的特別優惠；開展後前20名早鳥民眾至特約店家消費還可以蒐集到今年的鬱金香造型徽章。
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