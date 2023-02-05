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台中180萬機車主注意 環局：不再寄通知定檢明信片

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市環保局指出，每年定期機車排氣檢查通知，不再寄明信片，改用簡訊通知。圖／環保局提供
台中市環保局指出，每年定期機車排氣檢查通知，不再寄明信片，改用簡訊通知。圖／環保局提供

台中市目前機車設籍有181萬多輛，其中123萬輛須定期排氣檢查，環保局每年也須寄發120萬張明信片通知。環保局近期推動機車定檢E化通知簡訊，節省大量紙張達減碳，不論車主在何方都可收到簡訊。

環保局表示，每年寄發超過120萬張機車排氣定檢明信片，約2萬張因查無地址、門牌號碼改編或車主遷移不明等因素，遭郵務單位退件，徒增無謂行政公帑支出。

另環保局時常接獲民眾申訴反映，無法在每年車輛應定檢期間接收定檢明信片通知，以致機車逾期未定檢遭受行政處分。

環保局推手機E化簡訊通知服務，機車車主接收排氣不再受到地緣環境限制，確實接收定檢通知。尚未登錄的車主，可用手機或平板掃描環保局提供QR-CODE條碼申請。

環保局加強管制轄內機動車輛使用情況，針對逾期未排氣定檢機車寄發行政通知，並以多年未定檢機車及符合切結報廢機車寄發通知輔助，提醒民眾有老舊機車多元汰舊補助方案，踴躍汰除老舊機車換購低汙染車輛。

環保局提醒，出廠滿5年以上的機車，每年應依行照發照月份及前後1個月期間，主動前往機車排氣檢驗站完成年度排氣定檢。若逾期未定檢，將依空氣污染防制法裁處500元罰鍰；逾通知期限6個月仍未完成檢驗者，將再裁處3000元罰鍰，仍未改善完成者，移送監理機關逕行註銷牌照。

車主 門牌 減碳

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