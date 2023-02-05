燈會振興計畫遭批無效益 北市府樂觀盼活動完再打分數

今天農曆元宵節，民進黨北市議員何孟樺在臉書指出，2023台灣燈會漂亮開幕，北市府配合燈會提的振興計畫卻零零落落，根本是包裝例行計畫詐騙市民，更批浪費預算無效益，規劃得比柯文哲還爛。北市觀光局表示，有加碼集章活動、媒體踩線團等觀光宣傳，目前樂觀以待，因為人潮已經來了，希望各界在活動辦完再來打分數。

何孟樺說，今年1月初率先提出書面質詢，要求市長蔣萬安研擬北市2023振興計畫，也獲承諾3月提方案。

她說，蔣萬安不到3月就提出「六大振興方案」，但不是因為市府超有效率，事實是蔣急就章求讚美，把一堆本來就有在做的計畫，包裝成振興計畫，批整個計畫就跟蔣萬安一樣，金玉其外、敗絮其中。

何孟樺指出，蔣萬安2月初公布六大振興方案，她隨即跟相關局處聯絡、確認資料，一堆局處一問三不知，她還發現四大弊端。

第一，六大振興方案至少11個子項目，不是從去年就在做，就是每年例行性計畫，批連年貨大街也算在裡面；其次，蔣萬安親開記者會公布「從2月開始」的市場振興券，去年早就由各商圈自治協會規劃執行，北市府根本不是規劃端，完全是收割。

再者，真正針對台灣燈會商圈促銷的措施只有2個，總預算僅12萬元，且市府完全沒有設定預期效益，也就是說振興促銷只是敷衍了事；蔣萬安當初承諾配合中央發放6000元祭振興方案，她與相關局處確認後，發現不在六大振興方案，根本還沒開始計畫。

北市觀傳局長陳淑慧回應，數字應該是有誤解，以東區來說，投入經費在燈飾作品、環境、藝術路面，怎麼可能只有12萬元。針對燈會期間有加碼配套的集章活動、媒體踩線團等觀光宣傳。