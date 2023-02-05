元宵節在東北角獨有！ 「石花凍撞元宵」撞出新滋味
今天元宵節又稱「小過年」，民眾通常會吃元宵，象徵團圓幸福、闔家安康之意，新北東北角卯澳漁村就有獨特的「石花凍撞元宵」，讓民眾在遊東北角時，也能感受不同的年節氛圍與美食。
新北漁業處指出，石花菜因含有豐富膠質，被俗稱為「海凍菜」或「鳳尾菜」常製作成「寒天」、「海燕窩」、「石花凍」等料理，石花菜因未曝曬時，外觀因含有大量藻紅素呈現紫紅色，枝葉叢生呈羽狀分枝狀，富含纖維素、碳水化合物、維生素A、B1、B2、礦物質(鉀、鈣、碘)等營養。
石花菜通常附生於海水深度約1至1.5公尺處或低潮帶礁岩上，漁村長輩們會在退潮時，穿著防寒衣浮潛採摘潮下帶的石花菜，剛採收的石花菜呈現深紅色，需經過七曝七曬繁雜工序（反覆利用淡水清洗），並放置於太陽下曝曬，洗淨海藻中的細砂與腥味，石花菜會慢慢轉為米黃色才可裝袋保存或製成特色食品。
貢寮區卯澳社區「噯卯澳餐廳」老闆娘簡筱芳表示，石花菜凍不是只能當消暑飲品，冬天在卯澳這裡會將石花凍加熱作為湯底，並加入元宵來點綴，形成漁村過節最特別的「石花凍撞元宵」料理。
製作方式首先將曬乾後的石花菜加水後煮沸，煉出具有膠質等黏稠物質做湯底備用；之後將花生餡或芝麻餡捏成一小塊，內餡噴溼後置於有乾糯米粉的竹篩上，開始以逆時針或順時針滾動10次左右，慢慢滾成圓形成為元宵。準備一鍋熱水煮元宵，待元宵浮起後加入石花凍湯底中續煮，根據個人喜好加入紅豆或桂圓點綴。
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