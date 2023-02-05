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元宵平溪放天燈加碼遊 新北巿府公布平溪5秘境

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
今天元宵節，晚間六時將在新北市十分廣場舉辦新北市今年第一場施放天燈活動。圖／新北市觀旅局提供
今天元宵節，晚間六時將在新北市十分廣場舉辦新北市今年第一場施放天燈活動。圖／新北市觀旅局提供

今天元宵節，晚間六時將在新北市十分廣場舉辦新北市今年第一場施放天燈活動，許多民眾一早就湧入平溪區旅遊，新北市府也推薦五處平溪秘境，讓民眾等待晚間施放天燈同時，也能順遊其他景點。

我的新北市臉書小編分享五分山步道，該步道位在平溪區、瑞芳區與基隆暖暖區界稜上的五分山，海拔756.7公尺，為平溪區第二高之中級山，也是視野最遼闊壯觀的登山步道，可將北海岸、東北角美景竟收眼底。

與路咖啡則是大華車站旁的秘境咖啡廳，營業時間為中午12點至下午6點。另個景點則是大華壺穴，壺穴通常出現在河川曲流處凹部多漩渦、急湍的河段，其中以大華車站以下的大華壺穴群為最密集可觀之處，在水流及岩層交互作用下，幾乎所有類型的壺穴皆可在此見到，是一處大自然的地理教室。

新平溪煤礦博物館則為碩果僅存的新平溪煤礦獨眼小火車，是台灣第一部電氣化運煤火車，亦是目前僅有在行進的小火車，是鐵道迷的最愛，保留臺灣煤礦業相關文物、史料、器具的園區，也可一窺早年平溪經濟命脈的工作型態。

最後個景點則是薯榔尖登山步道，薯榔尖為「平溪三尖」之一，由於山形酷似日本的富士山，因此也被稱為是「平溪富士山」。

2023平溪天燈官網：https://2023skylantern.ntpc.gov.tw/

平溪 天燈

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