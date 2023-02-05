影／發哦！元宵野柳神明淨港眾人爭睹 百人跳水造型大PK

新北市野柳神明淨港文化祭今登場，神明「水裡來、火裡去」，藉由傳統祈福儀式，祈求漁船出海平安，滿載而歸。因為疫情停辦2年的百人跳水活動，今年恢復舉辦。多名參加者裝扮成漫威角色，還有1家3口扮成兔子，加上外國情侶攜手縱身一跳，讓野柳元宵節慶更添歡樂。

野柳神明淨港文化祭是新北元宵重要宗教慶典之一，5日在野柳保安宮前熱鬧登場。上午8點民俗表演，9點祈福儀式，先是漁船「淨海巡洋」，10點20分回航「漁獲滿艙」。重頭戲神明淨港10點30分下水，10點45分百人跟著跳水。

新北巿政府民政局長柯慶忠表示，主祀開漳聖王的保安宮是當地漁民重要精神寄託，野柳神明淨港登錄為民俗類無形文化資產，淨海巡洋、漁獲滿艙、神明淨港、神明過火4大活動全台獨有，每年元宵節與北天燈、南蜂炮齊名。

野柳保安宮主委林元莊說，野柳神明淨港活動已有百年歷史，安排勇士抬著開漳聖王等神轎，在「進哦」、「發哦」聲中跳入港中，象徵淨港驅邪，游到對岸登陸後，再舉行神明過火儀式。神轎隊伍赤腳踏過木炭火堆三巡，象徵消災解厄、除穢避禍，為民祈福及迎接好運。

過去除了神明跳入野柳漁港，主辦單位也會號召民眾同行，但去年和前年因應防處取消。萬里區長粘雪琴表示，百人跳水今天恢復舉辦，吸引超過200人報名，其中獨腳鐵人阮錦源再次參加，毅力驚人。還有來自澳洲、哥倫比亞的外籍友人參與，展現對台灣宗教文化活動的熱情。

今年參加跳水民眾，不少人精心打扮，分別扮成蝙蝠俠、貓女和海底總動員的角色，也有人呈現世足運動風。1名外籍男子喜歡鳳梨酥，以鳳梨裝造型出場吸引眾人目光。