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捷運三重站旁將增440戶社會住宅 提供700格汽機車位
新北市三重區屬溪北地區人口正向成長的區域且以青年人口居多，新北城鄉局將鄰近三重捷運站的一處停車場用地，變更為停車場及社會福利設施用地，不僅可提供440戶社會住宅，也保留汽、機車共約700格車位，以多元服務項目來滿足地區民眾需求。
三重地區青年人口居多，有社會住宅用地需求，為了鼓勵青年人口在地就業及生活，新北市城鄉局長黃國峰表示，本次變更範圍為三重都市計畫區內一處停車場用地，鄰近機場捷運三重站、捷運三重站及新北大都會公園，基地東側為福祉街、西側則為水漾路一段（原疏洪東路一段），面積約0.2845公頃。
黃國峰指出，該處土地權屬為市有，基地現況為空地並提供市民停放機車，未來變更後，以停車場與社會住宅共構模式，預計可提供440戶社會住宅 ，供1056人口居住，也分別有165格汽車車位、535格機車車位。
黃國峰說，除了社宅與停車場外，也配合地方需要保留一定空間作為青年創業、文康休閒及商業餐飲服務等設施使用，以多元服務項目來滿足地區民眾需求，以達社會住宅興闢效益及增進社會福祉。
城鄉局指出，本案將於2月6日開始公開展覽30日，並於2月17日下午2點30分在三重區過圳活動中心辦理公開展覽說明會，以提供更多優質社會住宅供市民居住。相關書圖資訊可至新北城鄉發展局網站點選「最新消息」的「都市計畫公告」查詢閱覽。
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