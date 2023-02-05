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全球首例同名機場對飛10週年 蔣萬安松山機場迎賓

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
「台北松山一愛媛松山」對飛包機，今年邁入第10年，疫後首次復航，昨下午抵台，北市長蔣萬安（中）接機。圖／北市府提供
「台北松山一愛媛松山」對飛包機，今年邁入第10年，疫後首次復航，昨下午抵台，北市長蔣萬安（中）接機。圖／北市府提供

全球首例同名機場「台北松山一愛媛松山」對飛10週年，台北市長蔣萬安，昨天傍晚至松山機場入境大廳迎接來自日本愛媛縣松山市的貴賓。

疫後首次由雄狮旅遊獨家「台北松山一愛媛松山」台日包機今天啟航，台北市長蔣萬安親自到松山機場迎接179位日客抵台，邀請他們同遊台灣燈會。台日松山機場對飛包機自2013年起專案性飛航多年，至今2023年剛好屆滿10週年，日本愛媛縣政府為促進台日間觀光與文化交流，委由台灣雄獅旅遊獨家推出「台北松山—愛媛松山」對飛包機，昨天包括愛媛縣觀光國際課課長河上芳一、松山市副市長松原剛史等人共有179位日本旅客來台，進行5天4夜的北台灣特色之旅，及參觀一年一度的台灣燈會，這也是疫後首次台日對飛包機。傍晚包機抵達時，台北市政府及雄獅旅遊於松山機場舉辦熱烈的歡迎儀式，台北市長蔣萬安、台北市議會議長戴錫欽、雄獅旅遊集團董事長王文傑也親臨現場迎接來自日本旅客。

松山機場 台北市長 日本

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