配合燈會國館周邊禁停機車 北市坦言抱歉盼體諒

2023台灣燈會在台北帶來人潮，造成國父紀念館等展區周邊車流增多，仁愛路、逸仙路等路邊機車停車格禁停，北市交通局今天坦言抱歉、要考量行人安全，盼民眾體諒並搭大眾運輸。

2023台灣燈會展期從2月5日至19日，且自2月1日起試營運，4大展區、涵蓋168公頃規模，包含1座主燈及6座副燈在內，共有368件作品，遍布捷運忠孝復興站、忠孝敦化站、國父紀念館站、市政府站及台北101/世貿站。

不過，民眾抱怨因配合燈會，北市仁愛路、光復南路、逸仙路進行交通管制，並在2月1日至19日路邊機車停車格不可停，讓附近居民及通勤族沒有車位。

對此，台北市交通局坦言，因為賞燈人潮眾多，為了行人安全、避免人車交織，才取消路邊停車格。

台北市交通局長謝銘鴻也在臉書（Facebook）貼文表示，「開車騎車，以及停車不太容易的朋友們，真的抱歉，要多體諒」。

台北市停車管理工程處指出，經2月1日、2日觀察，展區周邊各停車場，每天日間平均使用率均達95%以上，並常有滿場排隊進場情形，影響周邊交通及民眾賞燈體驗，呼籲民眾搭乘大眾運輸，或把車停在外圍停車場轉大眾運輸前往，勿直接開車前往會場。