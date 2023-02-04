老翁久伴屍 卓冠廷：要誰相信「好好做代誌」？

民主進步黨籍新北市議員卓冠廷今天在社群網站臉書（Facebook）表示，新北竟有人活活在家餓死，長者獨自在家伴屍半年，弱勢者悲歌一再上演，到底要誰相信「好好做代誌」？

新北中和區發生身心障礙家庭1家4口3人死亡悲劇，卓冠廷說，新北「社會安全網」真的出問題，但這些事沒人力做不到，光靠第一線社工、新北市府社會局做不到，包含衛生局、民政局及區公所等整個市府要動起來，不要本位主義，才能建構真正緊密的社會安全網，而要達到這目標，新北市長侯友宜須更用心在市政。

民進黨籍新北市議員張維倩透過民進黨新北市議會黨團辦公室表示，悲劇持續發生，顯示現有制度無法有效預防，社工服務人力缺口過大，無法落實服務。市府各局處對高風險家庭的關懷與協助慢半拍，應設立跨局處資訊整合平台，讓高風險家庭能及時獲幫助。

民進黨籍新北市議員顏蔚慈、李宇翔晚間也透過新聞稿表示，長輩孤獨死情況在新北不斷發生，市府應主動介入關懷，解決社工員缺額問題，讓基層不再分身乏術。社會局、衛生局應合作彌補社會安全網漏洞。

衛生局專門委員陳玉澤晚間告訴中央社記者，新北與13家失智症核心醫院，在29區打造失智症共同照護中心，列管近3萬名失智症患者納入個案管理，從醫療照護、社會福利、家庭支援、友善社區營造到預防走失等，於在地社區空間成立失智症服務據點。

不過，卓冠廷說，市府稱據點已63家，29區都已布建，很引以為傲，事實上還是遠遠不夠，他將盯緊市府，強力要求侯友宜用行動避免這種悲劇一再上演，檢討相關機制，別再為分心準備選總統讓市府空轉，也不要只用「好好做代誌」這種空話搪塞市民。

衛生局說，失智症對家庭、社會是沉重負擔，須連續性、全人性及整合性全方位共照網。新北人口眾多、城鄉差異大，今年將在都會板橋區選定部分公寓大廈管理委員會試辦照護網絡，讓長者能安心在熟悉社區中安老。