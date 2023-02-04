親子同樂會 費鴻泰與MOMO「猜燈謎」

慶祝元宵節，國民黨立委費鴻泰在元宵節前一天，在三興國小與MOMO親子同樂會，舉辦親子元宵猜燈謎活動。由MOMO親子台很受歡迎的檸檬哥哥、泡芙姊姊主持，並且邀請信義區里長們與永慶房屋共同合辦，希望帶給大朋友與小朋友們，一個創意有趣的元宵節活動。

費鴻泰還一改平常嚴肅問政表情，帶上發光兔耳朵變成帶動跳主持人，成功地吸引年輕爸媽目光。費鴻泰遇到小朋友，親切的發送創意兔寶寶燈籠，遇上小朋友爸媽更是親切問候。

費鴻泰說，感謝立法委員曾銘宗、議員秦慧珠來共襄盛舉；同時，很感謝今天來參加活動的信義區里長聯誼會方聰杰會長，以及洪福周里長、楊介舟里長、黃建智里長、吳秀好里長、鄭智耀里長暨及趙惠美里長賢伉儷的蒞臨参加。

費鴻泰說，今天元宵燈謎活動現場送燈籠，燈籠材料是以紙為主，符合環保概念，加上請年輕插畫家繪畫可愛兔寶寶。今天的燈謎題目有創意也很有趣，充分達到親子共樂猜燈謎，並且符合聯合國永續發展目標SDG4「優質教育」，非常有意義。