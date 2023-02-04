快訊

新北一家三口餓死成乾屍 高大成直指一關鍵嘆：太離譜

補班日滿肚悶氣？大樂透獎號出爐 中了放長假

啪沒了？要擊落間諜氣球不簡單 專家：地對空飛彈都未必能打下

退休志工親織百頂毛帽 送八里教養院生避寒

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
志工隊長徐錦生並推著輪椅帶院生小玉賞櫻花。圖／新北市社會局提供
志工隊長徐錦生並推著輪椅帶院生小玉賞櫻花。圖／新北市社會局提供

新北市立八里愛心教養院志工隊動員志工，一針一線共織了百頂毛帽，利用教養院慶元宵活動，一一送給院生。志工隊長徐錦生表示，色彩繽紛的毛帽都是志工使用勾針親自勾織，初學者一頂花上8小時，每一針線都代表志工的關懷。院生戴上毛帽，外出觀賞今年初放的櫻花，毛帽櫻花相映紅。

經營滷味店退休的徐錦生，希望能將餘力回饋社會，選擇擔任八里愛心教養院的志工，一開始只覺得弱勢身心障礙孩子比他人更需要關懷，現在則是把院生們當成孫子般疼愛，不畏路途遙遠，在三峽日托中心及八里間兩邊奔波，看到院生快樂成長便是他最大的快樂。

徐錦生表示，由於愛心教養院位處八里華富山上，冬天寒風刺骨，院生體質虛弱，保暖最是重要，因此他號召志工一起響應。為了讓毛帽美觀又保暖，從材質、顏色、帽圍鬆緊都有考量，並邀請組長洪月雲擔任老師，教大家編織毛帽。

院生小玉說，月雲阿姨發現她常沒帶水壺，主要是輪椅沒有適當位置放，月雲聽完後隔天送她一個親織的水壺袋，讓她又驚又喜，自此水壺袋不離身，這次編織毛帽，也是她推薦給隊長，因為月雲阿姨打的毛線非常漂亮。

八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，感謝志工夥伴無私的奉獻與付出，長期陪伴院生，了解冬天在山上保暖的重要，親手編織毛帽贈送每位院生，讓今年的冬天特別溫暖。志工並推著院生，沿著教養院前面的路徑，欣賞今春早開的櫻花。

八里愛心教養院志工隊一針一線勾織百頂毛帽送給院生。圖／新北市社會局提供
八里愛心教養院志工隊一針一線勾織百頂毛帽送給院生。圖／新北市社會局提供

八里 愛心 保暖

延伸閱讀

古坑草嶺櫻花朵朵開 森林療癒遊程夯到秒殺

林依晨代言照露美腿超青春 領師弟妹「完成願望清單」

不再是台中孤島 首場溪尾櫻花音樂茶會今熱鬧登場

2023櫻花美妝推薦：嬌蘭春櫻漫舞口紅、歐舒丹荔枝櫻花香水

相關新聞

林奕華上任北市副市長 簡舒培街頭掛布條抗議：還我大安區立委

台北市議員簡舒培指出，台北市副市長林奕華上任後，大安區將近1年沒立委可提供服務，她在杭州南路掛上「國民黨、蔣萬安，還我大...

疫後首趟復航 「台北松山－愛媛松山」對飛包機來台

從2013年開始的台日松山機場對飛包機，今年邁入第10年，疫後首次包機復航，今天下午抵台，班機共有179位日本旅客來台進...

內湖「夜弄土地公」將登場 警公布交管措施籲配合指揮

台北內湖梘頭福德祠2月5日下午舉辦「夜弄土地公」遶境活動，預估吸引大批信眾參與，轄區內湖分局今公布相關交管措施...

台南消防燈籠祈福進入尾聲 錯過可要等明年了

台南消防燈籠繪畫及祈福點燈活動，元宵節當晚將提前至晚上6時30分祈福點燈，並開放廳舍後方廣場及中庭供民眾參觀，同時應景的...

汐止康誥坑公園啟用城堡溜滑梯 侯友宜：遊憩新亮點

新北市汐止區文化白雲公園已設置20多年，但因為老舊乏人問津，市府改善更新為全齡化特色共融遊戲場，更名為康誥坑公園，並融入...

北市行善社宅電梯「5天壞1次」 陳怡君爆：住戶還被嗆不爽不要住

台北市議員陳怡君近日接獲北市行善社宅住戶陳情，電梯故障且5天壞一次，住戶崩潰，甚至若住戶對社宅缺失有意見，還被出言恐嚇「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。