疫後首趟復航 「台北松山－愛媛松山」對飛包機來台
從2013年開始的台日松山機場對飛包機，今年邁入第10年，疫後首次包機復航，今天下午抵台，班機共有179位日本旅客來台進行5天4夜的旅程。這是疫後首次台日對飛包機，雄獅旅遊預估此包機將可為台灣帶來近600萬觀光產值。台北市長蔣萬安親迎接機，歡迎他們來台北參觀台灣燈會以及台北市的景點。
今抵台的「台北松山－愛媛松山」對飛包機是疫後首次台日包機，包含愛媛縣觀光國際課課長河上芳一、松山市副市長松原剛史等多人一同搭機來台，這也是疫後首次包機滿載日本旅客來台旅遊。
蔣萬安表示，很開心能到機場迎接來自日本愛媛縣的好朋友們，同時也感謝愛媛縣一直以來對北市的大力支持，將第1架復航的同名松山機場的包機，配合台灣燈會在台北的時間來台。
愛媛縣知事中村時廣表示，台日松山機場對飛包機自2013年起專案性飛航多年，2019年更進一步促成桃園、愛媛松山定期航班開航，近年則受疫情影響暫停飛航；去年10月得知台灣國境即將開放，就希望積極促成「松山」同名機場包機及定期航班復航，也考量台北市即將舉辦台灣燈會，特別將復航包機行程定於2月4日至8日，帶著日本民眾參與台灣燈會盛事。
蔣萬安說，台北市和日本愛媛縣、松山市是非常友好的夥伴，從2009年起，愛媛縣及松山市多次參與台北燈節、台北溫泉季、台北國際馬拉松、台北國際龍舟錦標賽等活動，並在2014年簽訂友好交流協定，讓兩座城市合作更緊密、相互學習，彼此成長。
雄獅旅遊表示，對飛包機為疫後首次台日包機，今年也適逢雙邊松山機場包機飛航10周年，更具紀念意義。若以交通部觀光局2019年統計，日本旅客平均每人每日消費219.35美元計算，此次包機將可為台灣帶來近600萬觀光產值。隨著國際旅遊市場逐步回溫，雄獅已著手規畫多元包機旅遊商品，像是關島以及熊本、鹿兒島等日本二線城市合作，期望創造更多入境旅遊商機，帶領更多國際觀光客認識台灣之美。
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