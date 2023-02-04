融合在地煤礦史 汐止人行「鄉長厝橋」啟用

新北市政府斥資1億4,000萬元拆除超過40年的汐止舊長安橋，經過一年多的拆除重建，改建為人行跨河橋「鄉長厝橋」，今(4)日新北市長侯友宜出席啟用典禮，新的橋不但融合了在地的煤礦歷史，也提供行人更舒適安全的通行環境。

新北市政府舊長安橋拆除及人行橋興建工程，經過一年多的時間，現在嶄新專門提供行人通行的鄉長厝橋完成，新北市長侯友宜在啟用典禮上表示，鄉長厝橋具備耐震及防洪功能，為改善舊橋遇颱風豪大雨恐導致汐止區淹水情形，新橋將橋面抬高2.5公尺，以單跨不落墩的橋型式改建，使其符合防洪標準，並提供人行及自行車牽引，節省民眾步行時間，也串聯既有自行車路線。

因為，橫跨基隆河的鄉長厝橋，這一帶也是煤礦的故鄉，所以，橋上也特地將在地人文融入，新橋啟用，行人不但往返搭火車方便，在基隆河沿岸散步的景觀也更好。

在來賓們一起剪彩後，新橋正式啟用，新北市政府斥資1億4,000萬元拆除舊長安橋，改建為「鄉長厝橋」，兼顧民眾通行安全方便及景觀休閒，成為汐止新地標。