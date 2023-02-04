「立春」為「農民節」 淡水表揚80位績優農民

農民曆「立春」定為「農民節」，而為了歡慶農民節了，今(4)日上午在淡水區圖書館演藝廳，由淡水區農會舉辦農民節表揚大會，表揚了80位淡水區的績優農民，淡水區農會除發展特色農特品外，去年也有許多的青年農民，表現也相當亮眼。

在農民節表揚的現場，除了有精彩的表演之外，還有各單位以及貴賓所提供的獎品，讓農民摸彩，活動相當熱鬧

農會表示，過去淡水農會發展特色農產，包括了柚子、山藥還有每年非常盛大的南瓜節，都是為在地農民拓展銷路，並且鼓勵青年農民的加入，帶來更多樣化的農產品。

淡水區農會理事長呂鈞鴻表示，感謝農民過去一年來的付出，農會對顧照農民投入許多心力，每年更研發不一樣的特色農特產品，加速對於淡水在地特色農產的行銷，也對於農民有更好的收入，不只是在農民節感謝優秀農友為農業的付出及努力，更秉持農業健康市的理念，，為市民朋友提供最優質的農產，建構農業、市民及生態共好的永續大健康環境。

農會也希望藉這一次的表揚能夠激勵農民提升農業技術，增加農產品的產量，提高農民所得。