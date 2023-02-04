淡水公所發元宵小提燈 粉紅兔寶現身超吸睛
元宵節將至，新北市政府推出兔年小提燈，淡水區長巫宗仁為讓發燈籠變得更有趣味，在市民聯合服務中心一樓大廳，由公所員工穿上卡通服裝，變身可愛的粉紅兔寶寶，迎接領取燈籠民眾，超級吸睛。
淡水區長巫宗仁表示，今年的新北市兔年小提燈，有長長的耳朵，敏捷的動作，加上圓滿的身形，溫和的個性，與世無爭，多子多孫是兔子給人的印象，好運(孕)兔在設計時，就是朝向圓滿親和趣味實用的方向作為重點，而且還可以組合出四種不同的玩法哦。
巫宗仁指出，在淡水區兔年提燈首發在2月3日晚上，在淡水市民聯合服務中心、新興、中興、長庚以及老街上五里市民活動中心發放，而2/04日星期六早上，則是淡海、民生以及水碓市民活動中心發放，提燈以紙雕創作結合科技、環保、創新，象徵保健康、照顧市民的社會福利政策，而現場也吸引許多民眾前來排隊領取，相當有元宵節氣氛。
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