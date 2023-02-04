台南消防燈籠祈福進入尾聲 錯過可要等明年了
台南消防燈籠繪畫及祈福點燈活動，元宵節當晚將提前至晚上6時30分祈福點燈，並開放廳舍後方廣場及中庭供民眾參觀，同時應景的舉辦元宵猜燈謎、提燈DIY防火宣導，打卡按讚拿紀念品，消防局提醒，民眾可要把握最後一晚賞燈機會。
消防局第七大隊指出，為了推廣古蹟防災及提升市民防火防災意識，結合台灣祀典武廟的火德星君，舉辦消防燈籠祈福點活動，今年已經辦理第3屆。這次懸掛在中正分隊和台灣祀典武廟的燈籠超過2500顆，是由台南在地高、國中小及幼兒園等師生共同參與繪製，更有來自日本群馬縣作品，五顏六色，共同為市民、為消防人員、為疫情祈福。
今年1月14日由市長黃偉哲等人點燈，更有遠道來自日本群馬縣政府相川章代局長及日本朋友們前來參與，也成功行銷台日防火、防災的交流。
第七大隊長黃輝林表示，元宵節當晚是2023年消防燈籠活動的尾聲，駐駕在中正分隊的火德星君也在當晚將回鑾台灣祀典武廟，希望藉由火德星君護佑台南，為消防人員及台南市民，祈福居家平安、救災救護出入安全。
同時，中正分隊上午舉辦小小消防體驗營，設計「防火求生觀念宣導」、「住宅警報器結合濃煙體驗」、「消防射水與滅火器體驗」及「野外求生垂降體驗」四個主題的闖關活動，提升孩童防災知識外，同時也強化家長的防火觀念。
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