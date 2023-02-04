汐止康誥坑公園啟用城堡溜滑梯 侯友宜：遊憩新亮點

新北市汐止區文化白雲公園已設置20多年，但因為老舊乏人問津，市府改善更新為全齡化特色共融遊戲場，更名為康誥坑公園，並融入城堡特色，市長侯友宜今天宣布啟用時表示，不只好玩，附近櫻花開得非常美，是汐止遊憩新亮點。

公園設置迄今已20年，早期罐頭遊具、生態池、廁所、涼亭及休閒平台等都十分老舊，公園內生態池常造成蚊蟲多。改造後，不僅遊樂設施好玩，另增設一條無障礙便道，使行動不便之年長者更方便到達公園。今天啟用典禮議員張錦豪、白珮茹、廖先翔等都到場。

侯友宜表示，提供民眾「全齡共融友善無礙」的公園活動空間，是市府努力的目標，提供孩童的共融遊戲場到長者的樂齡體健設施及休憩空間，讓市民朋友同時享受遊玩、運動、休憩的全方位場域，康誥坑公園的設施改善，讓更多長輩、孩子們都可以玩得更開心、更健康。

新北市於108年成立跨局處工作小組推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估並納入公民參與，以急迫性、危險性等因素考量優先改善更新，提供民眾「全齡共融友善無礙」的公園活動空間。

新北市透過跨局處工作小組推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，截至今年1月底已改造170座特色共融遊戲場及全齡化公園。

康誥坑公園周邊康誥坑溪沿岸精心布置燈飾，2月12日前讓民眾能近距離在夜間欣賞「溪澗夜櫻」，成為熱門賞櫻景點，目前已盛開。